Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar - Son Dakika

- Tam kapanmayı fırsata çevirip plajları temizliyorlar

Tam kapanma ile sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediyesi tam kapanmayı fırsata çevirerek sahillerini yaklaşan yaz sezonuna hazırlıyor.

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tam kapanmayı fırsata çevirdi. Ekipler, ilçeye ait bütün plajları temizliyor.

Edremit Belediyesi yaklaşan yaz sezonu öncesi plajlarını daha temiz, düzenli ve Edremit'e yakışır hale getirmek için harekete geçti. Tüm çalışma alanlarında kapanmayı fırsata çeviren Edremit Belediyesi, çevre temizliği alanında da tam kapasite çalışıyor. Sahillerin boş olmasından yararlanarak Edremit sahillerini vatandaşa hizmet vermeye hazırlıyor.

Sahil temizliğinde çalışan 40 personel sahillerin çevre düzenlemesini yapıyor. Taş toplama makinesi yardımıyla kum kalitesini artırılırken, sahiller çöplerden arındırılıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Tamer Acar, " Kuzey Ege'nin incisi Edremit'imizin plajlarını halkımızın hizmetine en kaliteli şekilde sunmak için makineli temizliğe devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisinin son bulacağını umarak, plajlarımızın yeniden dolup taşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor, turizm cenneti olan ilçemizin plajlarında çevre düzenlemelerinin ve temizliğin eksiksiz olması için Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak tam kapasite çalışmaya devam edeceğiz" dedi.