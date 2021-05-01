Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu - Son Dakika

Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu

01.05.2021 10:42

- Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Şu an Karadeniz'de vaka sayılarında Artvin'den sonra en düşük il biziz" "Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz" "Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim,...

- Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"Şu an Karadeniz'de vaka sayılarında Artvin'den sonra en düşük il biziz"

"Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz"

"Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumlardan uzak dursun"

TRABZON - Korona virüsün en etkili olduğu iller arasında yer alan Trabzon'da son 2 haftadır devam eden vaka düşüşleri sevindiriyor.

Tam kapanma ile birlikte vakaların daha da düşeceğini belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Şu an Karadeniz'de vaka sayılarında Artvin'den sonra en düşük il biziz. Bu düşüş tam kapanma ile devam eder arzusu içerisindeyiz" dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'un en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, tüm ekipleriyle birlikte sahada olduklarını ifade ederek herkesin kurallara uyması durumunda vakaların ciddi şekilde düşeceğini söyledi.

"Bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır"

Vali Ustaoğlu, "Tam kapanmayla ilgili, genel genel hatlarıyla gördüğümüz kadarıyla güzel. İnşallah bu süreçte vatandaşlarımız kurallara uyarsa, inanıyorum ki ülkemiz başta olmak üzere ilimizle birlikte bu vakaların ciddi şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz. Tüm ekiplerimizle sahadayız. En ücra köşedeki vatandaşlarımızın derdiyle dertlenmek, onların varsa ihtiyaçlarının giderilmesi, evde sıkıntıda olan başta yalnız yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere hepsinin derdiyle bu süre boyunca daha iyi bir şekilde dertlenmeye çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu kurallara uyarsak ben inanıyorum ki bayramdan sonra hepimiz için çok güzel günler olacaktır" diye konuştu.

"Allah nazardan saklasın"

Karadeniz'e hududu olan iller arasında vaka konusunda Artvin'den sonra en düşük il arasında olduklarını kaydeden Ustaoğlu, "Şu an Karadeniz'e hududu olan iller arasında neredeyse Artvin'den sonra en düşük il biziz. Allah nazardan saklasın diyelim. Temennimiz; sadece bizim düşük olmamız değil, tüm illerimizin inşallah bu düşüşü yaşaması. Tüm arkadaşlarımız, bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda alınan tedbirlerle inanıyorum bu süreçte hep birlikte faydasını göreceğiz. Bu düşüş devam eder arzusu içerisindeyiz. Bunun kuralı belli, maske, mesafe ve hijyen. Buna uyduğumuz sürece inanıyorum ki bu vakalar inşallah düşecek" şeklinde konuştu.

"Yaylalara çıkış azaldı"

Yaylalara çıkış noktasında vatandaşın daha duyarlı olduğunu ifade eden Ustaoğlu, "Vatandaşımız ülkemizin, esnafımızın, sağlıkçılarımızın durumunu görüyor. Vatandaşımız bu konuda daha duyarlı olma noktasında bir çaba içerisinde olduğunu hep birlikte görüyoruz. Herkes kurallara uyma noktasında daha titiz davranıyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olacağız. Sadece bizim sahada güvenlikçilerle, kolluk gücüyle halledeceğimiz bir iş değil. Herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse hep birlikte bu mücadelede herkes elini taşın altına koyarsa inşallah hep birlikte başarılı olacağız. Ben Trabzon halkının bu konuda bize yardımcı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Dışarıdan şehrimize gelen vatandaşlarımız kendilerini karantinaya alsın"

İl dışından gelen vatandaşların karantina uygulanır gibi sokağa çıkma yasağına uyacaklarını ifade eden Ustaoğlu, "Başta İstanbul'dan olmak üzere Anadolu'ya ciddi bir göç başladı. Gelen vatandaşlarımız bir karantina uygulanır gibi sokağa çıkma yasağına uyacaklar. Sonuçta gelen vatandaşımız dışarıya çıkamıyor evinde kalıyor. Bizim en önemli çağrımız dışarıdan gelen vatandaşlarımızın bu süre içerisinde olur ya; 'Komşuma iftara gideyim, ailemizle akrabalarımızla bir araya geleyim' gibi bir oluşumdan bir araya gelmekten uzak olmalarını istirham ediyoruz. Bizim özellikle bu sürede bizi bekleyen en önemli risk, evet insanlar sokağa çıkmıyor ama aile içi, apartman içi komşuluk gibi akrabalar arası bir araya gelme noktasında da biz gerekli dikkati ve özeni gösterirsek bunda çok daha başarılı oluruz. Bayramdan sonra Mayıs 15 itibariyle çayda birinci sürüm kesimler başlıyor. O sürece kadar vakalarımız istediğimiz oranda düşerse vatandaşımız çayla ilgili hasat durumda bir sıkıntı yaşamaz" dedi.

"İki binin üzerinde ekiple sahadayız"

Her gün iki binin üzerinde ekiple sahada olduklarını kaydeden Ustaoğlu, "Her gün ortalama 2 binin üzerinde personelimiz sahada. Ramazan'la birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları da olunca, bazı sektörleri denetlemelerimize gerek kalmadı onlar zaten kapalı. Özellikle sabah 10, akşam 17 itibariyle bakkal, market, gıda, tatlıcı gibi belli sektörler açık. Kesinlikle saat 17'de hepsinin dükkanlarını kapatması lazım. Sadece fırıncılarımız açık onlarda iftardan 1 saat öncesinde fırınlarını kapatıp sadece satış yapmaları gerekiyor. Bu konuda da talimat verdim, sıkı bir şekilde takipçisi olacağız denetleyeceğiz. Bu anlamda tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Dolayısıyla kuralla uyulan yerlerde risk olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu
Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu
Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu
Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu

Koronavirüs, Karadeniz, Trabzon, Artvin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim         
23:42
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 15:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmayla birlikte Vali Ustaoğlu Trabzon için umutlu konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement