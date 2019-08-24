Fenerbahçe kulübü, bu sezon şampiyonluk için tam konsantrasyon olmuş durumda. Yönetimden taraftara ve futbolculara kadar, herkes geçen sezonki kabusu unutturup mutlu son için çalışıyor. Yönetim, önceki gün oyuncuların geçen sezonki maç başı paralarının tamamını ödedi. Dün de 7 aydır ödeme yapılmayan oyuncuların transfer alacaklarının önemli bir kısmı kapattı. Bu ödemeler lige 5-0'lık Gazişehir galibiyetiyle başlayan futbolcularda, bugünkü kritik Başakşehir maçı öncesi moralleri daha da yükseltti.



Fenerbahçe yönetimi takımı ödemelerle motive ederken taraftarı ve camiayı da '29. şampiyonluk' mottosuyla konsantre ediyor. 1959 sonrası 19 şampiyonluğu olan ve öncesindeki şampiyonlukların da resmen tanınması için yıllardır mücadele veren sarı lacivertlilerde bu sezon teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular, "Hedefimiz 29. şampiyonluk" diyerek, konuşuyor. Kulüp, sosyal medyaki paylaşımlarda da 'omuz omuza şampiyonluğa' etiketini kullanıyor. Özetle, F. Bahçe bu sezon mutlu sona ulaşmak için her koldan tam konsantrasyon sağlamış durumda.