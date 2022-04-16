Tam motosikleti çalacaktı ki, kafasına tabak yağmaya başladı: Hırsız tabak yağmurundan canını zor kurtardı - Son Dakika
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Tam motosikleti çalacaktı ki, kafasına tabak yağmaya başladı: Hırsız tabak yağmurundan canını zor kurtardı

16.04.2022 15:26

Bursa'da sahur vakti bir motosikleti çalmaya gelen hırsız, durumu fark eden bir kadının başına tabak yağdırmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Motosikletin sahibinin ablası olan kadın, bir tabağı da hırsızın başına isabet ettirmeyi başardı. Tabak saldırısından korkan hırsız, motosikleti bırakarak kaçtı.

Sahur vakti park halindeki motosikleti çalmaya çalışan iki hırsızı gören motosiklet sahibi Ahmet Çağdaş, alt ve üst katında oturan ablasına ve akrabalarına seslendi. Gürültüyü duyan abla Gülay Çağdaş, balkonda oturan kardeşinin yanına gitti. Motosikletin bağlı olduğu iki kilitten birini kıran, diğerini kesemeden fark edilen iki hırsız motosikleti götürmeye yeltendikleri anda motosikletin sahibinin kız kardeşi, eline geçirdiği tabak ve tencereyi hırsızlara fırlattı.

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsızlar arkalarına bakmadan kaçtı

MOTSİKLET HIRSIZLARINI TABAKLA PÜSKÜRTTÜLER

Tabaklardan birinin hırsızın kafasına isabet etmesiyle hırsızlar motosikleti olduğu yere bırakıp kaçtı. Aşağıya inen Ahmet Çağdaş ise hemen polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyip çalışma başlattı. Hırsızların motosikleti götürme çabaları ve kafasına tabak isabet ettiği o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Balkondan hırsızın kafasına tabak yağdırdı, hırsızlar arkalarına bakmadan kaçtı

"TABAKALRDAN BİRİ HIRSIZIN KAFASINA İSABET ETTİ"

Hırsızları fark edip tabak fırlatarak engelleyen Gülay Çağdaş, "Gece dükkanımı kapattım eve gittim. Kardeşim, "Motoru çalıyorlar" diye bağırdı. Aşağıya indik ve çalamadan kaçtıklarını gördük. Hırsızlara yukarıdan tabak attık. Attığımız tabaklardan biri motosikleti çalmaya çalışan hırsızın kafasına geldi. Bizim motora ne yapıyorsunuz? diye seslenince "sana ne motor bizim" dediler. Diğer kardeşimi uyandırayım derken, mahalleli ayağa kalktı. İki zincirle bağlı olduğu için birini koparmışlar ama diğerini kopartamadan kaçmışlar. Polis çağırdık, kameralara baktık. Şimdi ise güvenli bir alan yapamadığım için motoru dükkanın içine alıyoruz" dedi.

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Motosiklet, Gülay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam motosikleti çalacaktı ki, kafasına tabak yağmaya başladı: Hırsız tabak yağmurundan canını zor kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tam motosikleti çalacaktı ki, kafasına tabak yağmaya başladı: Hırsız tabak yağmurundan canını zor kurtardı - Son Dakika
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