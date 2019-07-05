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"Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni

24 dakika önce

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğunu belirterek, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına...

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan, demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğunu belirterek, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur." dedi.
Arıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katıldığı, Türk Telekom'un The Ankara Hotel'de düzenlediği 2. Ulusal Doğu Ekspresi "Tam O An" Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde, Doğu Ekspresi seyahatlerinin sosyal medyada paylaşılmasının trenlere ilgiyi artırdığını söyledi.
Demir yolunun diğer ulaşım araçları arasında hep farklı bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Arıkan, "Tren bir ulaşım aracının ötesinde ulaştığı her yerin ekonomik, sosyal ve kültürel dokusunu dönüştürürken, edebiyattan sinemaya kadar sanatın pek çok dalına da ilham kaynağı olmuştur." diye konuştu.
Arıkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Doğu Ekspresi'ne, Turistik Doğu Ekspresi'nin de katıldığına işaret ederek, "Tamamı yataklı ve yemekli vagonlardan oluşturulan tren Erzurum, Erzincan ve Sivas'ta uzun süreli durmakta, bu sırada yolcularımız tarihi ve turistik yerleri gezmektedir. Bakanımızın destekleriyle trenlere yeni rotalar eklemeye, müjdeler vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Doğu Ekspresi yarım asırdan fazladır hizmet veriyor"
TCDD Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çağlar, Doğu Ekspresi'nin yarım asırdan fazla hizmet verdiğini hatırlatarak, çetin coğrafi koşular nedeniyle bugünkü teknolojiyle bile güçlükle ilerlenen Ankara- Kars güzergahındaki demir yolu hattının inşasına 1925 yılında Ankara'dan başlandığını ve 1961 yılında Kars'a ulaşıldığını söyledi.
Çağlar, yüksek hızlı ve hızlı demir yolu inşasının yanı sıra mevcut hatların da yenilendiğine dikkati çekerek, "Bin 213 kilometre YHT ve 11 bin 590 kilometre konvansiyonel olmak üzere toplam 12 bin 803 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağımızın ana hat demir yolu koridorlarının tamamı yenilenmiştir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:35 Kaynak: AA
doğu ekspresi, genel müdür, Ekonomi
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