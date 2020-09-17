Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyor - Son Dakika

Tam otonom yapay zeka kaptanlı gemi İngiltere'den yola çıkıyor

İngiltere, (DHA) - Dünyanın tek tamamen otonom gemisi bugün önceden belirlenmiş rotasında yolculuğa başlıyor. IBM ve iş ortağı tarafından, 'uluslararası bir konsorsiyum kararıyla' üretilen ve tasarlanan Mayflower Otonom Gemisi'nin (MAS) kaptanlığını yapay zeka yapacak ve gemi enerji olarak güneş ışığını kullanacak.

Okyanus araştırmacısı ProMare ile IBM, daha önce yapay zeka ve güneş enerjisiyle çalışan ve hiçbir şekilde insan eli değmeden çalışacak olan tam otonom deniz araştırma gemisi olan Mayflower Otonom Gemisi'nin (MAS) tamamlandığını ve piyasaya sürüldüğünü duyurmuştu. MAS, bugün ilk yolculuğuna İngiltere'nin Plymouth limanından çıkıyor.

12 GÜN YOLCULUK YAPACAK

400 yıl önce Amerika kıtasına giden ilk göçmenlerin götüren Mayflower isimli gemiden adını alan MAS'ın rotası ise yine ilk göçmenleri taşıyan Mayflower gemisinin rotası olacak. İngiltere'nin Plymouth limanından yola çıkan MAS, ABD'nin Massachusetts Plymouth limanına varacak. 12 günlük yolu boyunca hem okyanus hem de yapay zekayla ilgili araştırma yapacak olan MAS, enerjisini tamamen rüzgar ve güneşten karşılayacak.