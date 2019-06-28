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Tam puan alan öğrenciyi okulu ödüllendirdi

2 saat önce

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sınavında (LGS) soruların tamamını doğru cevaplandırarak 500 tam puan alan Şemsettin Karahisari Ortaokulu öğrencisi Elif Lale Özdemir, okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Tam puan alan öğrenciyi okulu ödüllendirdi, System.String[]
Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sınavında (LGS) soruların tamamını doğru cevaplandırarak 500 tam puan alan Şemsettin Karahisari Ortaokulu öğrencisi Elif Lale Özdemir, okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.
Okul binasındaki törende başarılı öğrenci Özdemir'e, altın ve plaket verildi.
Okul Müdürü Necan Dündar, Elif Lale Özdemir'i ve ailesini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özdemir, elde ettiği başarını ilkokul yıllarından beri düzenli olarak çalışmasına bağladı.
İleride genetik mühendisi olmak istediğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Kazandığım büyük başarıdan dolayı mutluyum. Öncelikle dersi çok iyi dinleyen bir öğrenciyim. Aşırı olmamakla birlikte test çözdüm. Bunların kaliteli olmasına dikkat ettim. Yanlışlarımı öğretmenlerime sorarak öğrendim."
"Benim çocuğum kurs kurs gezmedi"
Elif Lale Özdemir'in annesi aynı okulda öğretmen olan Sultan Seven Özdemir ise, öğrencilerin her zaman motivasyonlarını yüksek tutmak gerektiğini söyledi.
Düzenli çalışmanın önemine değinen anne Özdemir, "Bundan sonra sınava girecek öğrenci ailelerine şunu söylemek isterim. Öğrenciyi kesinlikle yormamak gerekiyor. Yani motivasyonunu yüksek tutmak gerekiyor. Biz okuldan geldikten sonra 2-3 saat onun motivasyonunu yükseltmek için sohbet ederdik. Daha sonra motivasyonu sağladıktan sonra ders çalışmaya geçerdi. Yanlışları olduğunda mutlaka öğretmenlerine sorardı. Benim çocuğum kurs kurs gezmedi. Okul öğretmenlerini dinleyerek, okul kurslarına gelerek o şekilde başarıyı sağladı." diye konuştu.
Baba Fatih Özdemir ise, kızının kitap okumayı seven bir öğrenci olduğunu belirterek, "Elif Lale kitap okumaya seven bir öğrenci. Bu başarısının en büyük etkenlerinden birisinin bu olduğunu düşünüyorum. Kendisi de ifade etti zaten, ilkokuldan beri düzenli olarak çalışan bir çocuğumuz var. Bu başarıyı bekliyorduk. Umduğumuzu da elde ettik çok şükür." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:10 Kaynak: AA
Afyon, LGS, Teknoloji
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