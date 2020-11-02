Tam Saha'nın 192. sayısı yayında - Son Dakika

Tam Saha'nın 192. sayısı yayında

02.11.2020 11:35
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı Tam Saha Dergisi'nin 192. sayısı çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı Tam Saha Dergisi'nin 192. sayısı çıktı. Derginin kasım ayı sayısında Serkan Asan, Rıdvan Yılmaz, Ravil Tagir gibi genç oyuncuların röportajlarının yanı birçok konu işlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı Tam Saha Dergisi'nin kasım sayısı çıktı. Trabzonspor forması giyen Serkan Asan, Beşiktaş'ın genç ismi Rıdvan Yılmaz ve Başakşehir'in kadrosuna kattığı Ravil Tagir'le özel röportajlar yapıldı.

Serkan Asan: "Sahada taraftar gibi mücadele ediyorum"

Trabzonspor'un altyapısından yetişip geçtiğimiz yıldan itibaren bordo-mavili formaya ısınmaya başlayan 21 yaşındaki sağ bek, ilk defa Ümit Milli Takım'a davet edilip ay-yıldızlı formayla da tanıştı. Karlara bata çıka kilometrelerce yol yürüyerek idmana gidip geldiği günleri asla unutmayacağını söyleyen başarılı oyuncu, Trabzonspor'da forma giymeyi "Taraftarımızın önünde, sahada taraftar gibi mücadele ediyoruz. Ruhumuzda o sevgi var. Dışarıdaki taraftar ile altyapıda oynayan oyuncu arasında hiçbir fark yok. Aynı sevgiyi paylaşıyoruz" cümleleriyle anlattı.

Rıdvan Yılmaz: "İşimi her zaman ciddiye aldım"

Beşiktaş'a 7 yaşında gelen, oyun zekası ve çabukluğu ile parlayan 19 yaşındaki genç sol bek Rıdvan Yılmaz, U21 Milli Takımı'nın da umut vadeden isimlerinden birisi. Kendisini pohpohlamak yerine yanlışlarını söyleyen babasına minnet duyduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, "Daha iyi yerlere gelebilmek ve ileride iyi bir hayata sahip olabilmek için bu yaşlarda çok çalışmak gerekiyor" diyor. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Rıdvan Yılmaz, Tam Saha, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tam Saha'nın 192. sayısı yayında - Son Dakika Spor


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