Tam yaz geldi derken yeniden sıcaklıklar düşüyor, yağışlı günler geliyor! Meteoroloji'den birçok ile yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava tahmin raporlarını yayımladı. Pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerinde azalarak mevsim normallerinin altına düşecek olan hava sıcaklarının çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına, batı kesimlerinde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİ YURT GENELİNDE YAĞIŞ

Pazartesi günü ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğu su, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekliyor.

DOĞU AKDENİZ İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi sabah ilk saatlerde Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kuzey kıyıları, Adana'nın doğu ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Pazartesinin ardından yurtta hava durumu: