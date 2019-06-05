Son Dakika Haberleri: 'Tamam Tamam' rekor kırdı! 163 milyon...
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'Tamam Tamam' rekor kırdı! 163 milyon...

38 dakika önce

ALMANYA'da şimdiye kadar hiçbir rap şarkısı bu sayıda dinleyiciye ulaşmamıştı.

'Tamam Tamam' rekor kırdı! 163 milyon..., System.String[]
ALMANYA'da şimdiye kadar hiçbir rap şarkısı bu sayıda dinleyiciye ulaşmamıştı. Gerçek adı Cem Toraman olan 1983 Almanya doğumlu Summer Cem'in şarkısı, son iki yıldır dillerden düşmezken, en çok da Almanlar tarafından sevildi. Dünyanın birçok ülkesinde izlenen şarkının klibi, Almanya'dan sonra en çok Türkiye'de izlendi. Klibin yaz sonuna kadar 200 milyon kişi tarafından izlenmesi bekleniyor. Summer Cem 'Tamam Tamam' şarkısını 2018 yılının nisan ayında çıkardı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:13 
Almanya, Güncel
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