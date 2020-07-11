Tamamen açılmadı ama ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

Tamamen açılmadı ama ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürerken ne korona virüs, ne de sis ziyaretçilerin manastıra ziyaret etmesini engellemiyor.

Türkiye'nin inanç turizmi yönünden önemli merkezlerinden birisi olan Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürerken ne korona virüs, ne de sis ziyaretçilerin manastıra ziyaret etmesini engellemiyor.

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Yaşanan korona virüs nedeniyle yaklaşık 2-3 ay ziyarete kapalı kaldıktan sonra 1 Haziran günü kapılarını tekrar ziyaretçilere açan Sümela Manastırını, 1 Haziran'dan beri yaklaşık 13 bin kişi ziyaret etti. Gelen ziyaretçiler restorasyon çalışmaları nedeniyle Manastırın birinci avluya kadar olan bölümünü ziyaret ederken, bazı vatandaşlar restorasyon çalışmalarından habersiz olmalarına rağmen fazla bir şey göremediklerini ancak yine de geldiklerine değdiğini söyledi.


Havanın sisli olmasına rağmen doğanın muhteşem görüntüsünden etkilediğini belirten ziyaretçiler, yaklaşık 5 yıldır süren restorasyon çalışmalarının en kısa zamanda bitirilmesini istedi.


Manastır girişinde ziyaretçilerin ateşi ölçülerek içeri alınırken, manastır yolunda yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle ziyaretçilerin manastıra servis araçlarıyla çıkışı sağlanıyor.


Ziyaretçilerden Tayfun Kahveci, tadilat nedeniyle pek fazla bir şey göremediklerini ifade ederek, "Tadilat olduğu için pek bir şey göremiyoruz. Tadilat olmazsa daha güzel olacaktı. İçerisini gezmedikten sonra pek bir anlamı yok. Hava da sisli olunca hiçbir şey görünmüyor. Havanın iyi olduğu zaman gelinse iyi olur. Ayrıca tadilat bittikten sonra gelmeleri daha uygun olur" dedi.


Nurcan Kösele, manastırda restorasyon olduğunu bilmediklerini belirterek, " İstanbul'dan geldik. Tadilat olduğunu bilseydik bu kadar yolu kat etmezdik. Doğa müthiş. Her şeye rağmen geldiğimize fazlasıyla değdi. Çok güzel" diye konuştu.


Namık Kösele de, Altındere Vadisindeki doğanın müthiş olduğunu ifade ederek, "İstanbul'da yaşıyoruz orada iki ağaç görebilmek için yakın illere günü birlik seyahat ediyoruz. Tek sıkıntı, böyle olduğu söylenseydi bu kadar yolu gelmezdik. Tadilatı duymadık. Manzara güzeldi ancak içeriyi tam olarak göremedik" şeklinde konuştu.


Öte yandan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın birinci avluya kadar olan bölümünün ziyarete açılmasının ardından ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. - TRABZON

Sümela Manastırı, Trabzon, Türkiye, Maçka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:21 Kaynak: İHA

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