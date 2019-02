Tamamen Amacından Sapmış ve Artık Sonu Gelmesi Gereken 10 Oyun Serisi

Hala devam eden bazı oyun serileri, hikayeye yeni bir bakış açısı getirse de bazıları artık yalnızca kâr amacı güdüyor. Oyuncular, bu durumu pek çok oyunda rahatlıkla hissedebiliyorlar. Üzerine ilk oyunlar kadar düşünülmeyen devam yapımları, güzel bir oyun ortaya koymanın aksine yalnızca serinin adını karalıyor, her yeni oyunla buna devam ediliyor.10. Mass Effect:Serinin son oyunu Mass Effect: Andromeda kötü bir oyun değildi, ancak beklentileri karşılayacak kadar da iyi olamadı. Yeni karakterlerle seriyi canlandırmaya çalışan oyun maalesef amacına ulaşamadı. BioWare'in seriyi geri getirme çabaları takdire şayan olsa da bazen gerçekten yerinde bırakmak gerekiyor.9. Five Nights at Freddy'sİlk oyunu çıktığında korku oyunlarına yeni bir bakış açısı getirdiği için Five Nights at Freddy's fazlasıyla sevilmiş, bir anda korku oyunu sevenlerin gönlünde taht kurmuştu. Bu başarının ardından geliştiriciler yeni bir oyun çıkardılar. Bu hareket de fazlasıyla mantıklıydı, ancak oyunu metalaştıran oyun geliştiricileri, iki sene içerisinde beş adet FNAF oyunu çıkararak resmen oyunculara spam attı. Kimse yeni oyunu sormasa bile birkaç ay içerisinde yeni bir FNAF oyunu görmeniz mümkündü. Aynı korku sahnesini bin defa görünce, artık oyun korkunç olmuyor.Ağustos 2014'ten 2018 Temmuz'a kadar tam 6 oyun gördük bu seriden, devam edeceği de söyleniyor...8. Sonic:Mavi kirpi Sonic, kesinlikle sevilen klasikler arasında yerini almış durumda. Herkes en azından bir kere bir Sonic oyunu oynamıştır. Oyunlar fazlasıyla zevkliydi ve birçok kişi Sonic oyunları sayesinde gerçekten çok eğlenceli vakitler geçirdi. Tabii ki her şey tadında güzel… Yeni oyunlarla birlikte tüm oyunlar birbirinin kopyası halini aldı ve Sonic dünyasının eski havası tamamen ortadan kalktı.7. Tomb Raider Lara Croft 'un maceralarına PlayStation 1'de, 1996 yılında başladığını düşünecek olursanız, oyunun neden devam etmemesi gerektiğini anlayabilirsiniz. Oyun benzer hikayeyi farklı şekillere sokup bizlere sunduğu için artık serinin de etkisi azalmaya başladı. Video oyun tarihindeki en güçlü kadın karakterlerden biri olsa da Lara Croft'un artık emekliliğe ayrılıp yerini başka birine bırakması gerektiğini düşünüyoruz.6. Metal Gear:Hideo Kojima, Konami'yle yollarını ayırdıktan sonra Metal Gear serisi ruhunu kaybetti desek yanlış olmaz. Kojima'nın götürdüklerini geri getirmeye çalışan bir ekip bulunsa da bu görevi başardıkları söylenemez. Oyunları yazan, yöneten, kurgulayan ve tasarlayan kişi seriyi terk edince, haliyle seri de kalite bakımından fazlasıyla düşüyor.5. FlatOut:Bir arabayı kaç farklı şekilde parçalayabilirsiniz sorusuna yıllardır cevap veren oyun artık denemeyi bırakmış durumda. Bugbear Entertainment'in FlatOut serisi ilk iki oyunda fazlasıyla farklı bir konsepti ortaya koymuş olsa da son iki oyunla artık zorladığının sinyallerini veriyor. Son oyunlar bu kadar beğenilmediği için de Bugbear bu seriyi arkasında bırakmış gibi görünüyor ancak hala emin olamıyoruz.4. Resident Evil Resident Evil serisini kötülemeden önce bir açıklamada bulunmamız gerekiyor. Bu oyunu burada görünce şaşıranlar yüksek ihtimalle oyunun aslında iyi olduğunu söyleyeceklerdir. Biz de bu konuda size katılıyoruz ancak burada karşı çıktığımız şey, oyunların bağlantısızken hala aynı isimle çıkıyor olması. Resident Evil 7'ye baktığınızda oyunun önceki oyunlarla hiçbir alakası olmadığını görebilirsiniz. Hikayeyle de bağlantısı olmayan oyun, farklı bir seri olarak sunulsaydı belki de bu listemizde bulunmazdı ancak artık kâr amacı güdüldüğü fazlasıyla belli olduğu için Resident Evil da listemize girmekten kendini kurtaramıyor.3 The Sims:Oyunlarla arası olmayanın bile bildiği bir seridir Sims. Kendi evimizi ve ailemizi kurup onlarla istediğimizi yapmak kadar eğlenceli bir şey olmasa gerek. Birkaç oyun boyunca Sims'ten zevk alsanız da yeni oyunlar geldikçe bir tekrara düşüyorsunuz. Bunun yanı sıra on beşinci kez aile kurup ev yaptıktan sonra gerçekten sıkılmaya başlıyorsunuz. Tabii ki grafik ve fiyat etiketi geliştirmeleri haricinde oyun hep aynı kaldığı da bir gerçek.2. Pro Evolution Soccer:Aranızda hala PES 2013 oynayan kaç kişi var? Arkadaşlar 2019 yılındayız ve bu vakte kadar 6 yeni PES oyunu, 2013'teki oyunun etkisini bir türlü yansıtamadı. Geçtiğimiz yıl Konami'nin FIFA'nın yapımcısı EA'ya kaptırdığı Şampiyonlar Ligi lisansından sonra PES, sert bir darbe yedi. Lisanssız takımları, uydurma ligleri ve oyuncularıyla, artık gerçekçilikten uzaklaştı. Oyuncu sayısı düşünce Konami, kendi iç ekonomisine sahip ücretsiz bir PES sürümü de yayınladı.1. Call of Duty:Call of Duty serisi 15 senelik bir seri ve 15 adet Call of Duty oyunu piyasaya sürüldü. Üstelik bu sayı içerisinde sayısız mobil oyunun ve DLC'nin yeri yok. Eğer zombi oyunlarını dahil edersek 25'i buluyoruz. Defalarca kez II. Dünya Savaşını, Soğuk Savaş'ı, olası III. Dünya Savaşı'nı işleyen yapım, artık kabak tadı vermeye başladı. Oyun öyle bir noktaya geldi ki Call of Duty'nin parodi oyunlayı bile çıktı. Parodi oyun pek de işe yaramamış olacak ki Activision hiç hız kesmeden Call of Duty serisini çıkarmaya devam ediyor.Artık kabak tadı vermeye başlayan oyun serilerini listelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Listede bulunması gerektiğini düşündüğünüz oyunları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.