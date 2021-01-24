Son dakika haberi... Tamamen donan Üçkaya Gölü beyaz örtüsüyle bir başka güzel - Son Dakika

Dondurucu soğukların etkisiyle tamamen donan ve son günlerde yağan karla beyaza bürünen Iğdır'daki Üçkaya Gölü, doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan gölün yüzeyi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, gölün içinde bulunan ve yaz aylarında vatandaşların gezdiği yüzen adalar da dondu.

Yaklaşık 45 dönüm alana yayılan ve yaz mevsiminde çokça ziyaret edilen gölün beyaz örtüyle kaplı hali, AA ekibince drone ile görüntülendi.

Üçkaya köyü muhtarı Kemal Otay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün her mevsim olduğu gibi kışın da güzel görüntüler sunduğunu söyledi.

Özellikle çevre illerden birçok ziyaretçinin gölü görmek için köye geldiğini ifade eden Otay, "Üçkaya Gölü, 45 bin metrekarelik bir doğal güzelliktir. Yazı bir başka, kışı bir başka güzeldir. Buraya gelen hayran kalır, mutlaka görülmesi gereken bir zenginliktir." dedi.

Otay, gölün tanıtımı ve turizm potansiyelinin artırılması için çalışmaların yürütüldüğünü kaydederek, "Amacımız burayı iç turizme açmaktır. Burada bir güzellik varsa bundan herkes istifade etsin. İnsanlar gelip burayı görsün, fotoğraf çeksin, doğada vakit geçirsin. Yazı da kışı da çok güzel, her mevsim hayran bıraktırıyor." diye konuştu.

Köylülerden Sabri Sarcan da Üçkaya Gölü'nün ününün her geçen gün arttığını, böylece gelen ziyaretçi sayısının da arttığını anlattı.

İlkbaharda çiçeklerle kaplanan gölün kışın da beyaza büründüğünü dile getiren Sarcan, şunları kaydetti:

"Birçok kişi köye geliyor, gölün yerini soruyor. Şimdilik çevre illerden ziyaretçiler geliyor ama yakında daha fazla ziyaretçi alacağına inanıyoruz. Şu an gölün üstü ve içindeki adalar donmuş. Gerçekten kış da gölümüze çok yakıştı. Herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz."