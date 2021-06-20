Tamamen el emeği! Asırlık tespihler 25 bin liradan satılıyor

Gümüşçüler Çarşısı'nda 20 yıldır tespih satan Hasan Yılmaz'ın 100 yıllık kehribar tespihleri 4 bin lira ile 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Çok değerli olan bu tespihleri durumu iyi olan vatandaşlar ve Arap müşteriler tercih ediyor.

ÖZEL KUTUSUNDA SAKLIYOR

Özel kutusunda sakladığı asırlık tespihleri hususi müşterilerin beğenisine sunan Yılmaz, meraklılarına bu tespihleri satıyor. Bu zamana kadar birçok kişi tarafından kullanılan bu tespihler hala meraklıları tarafından aranıp bulunarak yüksek fiyatlarla alınıyor.

"TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ İLE YAPILMIŞ"

Bu tespihlerin 100 yıl önce yapıldığını ifade eden Hasan Yılmaz, "Eskiden otomatik tezgahlar yokmuş, bu tespihler tamamen el işçiliğiyle yapılıyormuş. Eskiden plastik olmadığı için kehribardan yapılıyordu. Bu tespihlerin bu zamana kadar çok fazla sahibi olmuş. En son bizim elimize geçti. Bir asırlık kehribar tespihleri 500 ila 3 bin dolar arasında değişen fiyatlarla satıyoruz. Bu tespihleri genelde gelir durumu iyi olan insanlar alıyor" dedi.