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Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır - Son Dakika

Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır

07.06.2021 19:00
Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır, System.String[]

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli BMW i4 tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin tamamen elektrikli ilk Gran Coupé modeli BMW i4 tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Mayıs ayında gerçekleşen BMW Group 2021 Online Basın Konferansı'nda görücüye çıkan BMW i4, WLTP normlarına göre 500 km'yi aşan menziliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Beşinci nesil BMW eDrive teknolojisine sahip model, 2022 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de yollara çıkacak.

BMW i4, ilk etapta eDrive40 ve M50 olmak üzere iki farklı versiyonuyla meraklılarının beğenisine sunulacak. En güçlü versiyonu olan BMW i4 M50 modeli, aynı zamanda markanın "tamamen elektrikli ilk M Performance otomobili" unvanına da sahip olacak.

İki farklı alternatifle gelen BMW i4, ilk olarak eDrive40 ve M50 versiyonlarıyla kullanıcılarına sunulacak. Arkadan çekişli sürüş keyfiyle BMW i4 eDrive40, 340 bg güç ve 430 Nm tork üretirken 0'dan 100 km/s hıza 5.7 saniyede ulaşabiliyor. BMW i4 eDrive40, WLTP normlarına göre tam şarj ile 590 km'lik yol kat edebiliyor. BMW'nin tamamen elektrikli ilk M otomobili olan BMW i4 M50 ise, hem ön hem de arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde 544 bg güç ve 795 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 3.9 saniyede ulaşabilen BMW i4 M50, WLTP normlarına göre tam şarj ile 510 km'lik menzil değeri sunuyor.

Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır

Beşinci Nesil eDrive ile gelişmiş batarya teknolojisi

Beşinci nesil eDrive teknolojisi, BMW i4'ün kullanıcılarına yüksek menzil ve performansı bir arada sunabilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, beşinci nesil eDrive'ın dört tekerlekten çekiş teknolojisi ilk defa BMW i4'de kullanılacak. BMW i4 için özel olarak tasarlanan batarya, 72 hücreli dört modül ve 12 hücreli üç modülden oluşuyor. Beşinci nesil eDrive teknolojisi ve Kombine Şarj Ünitesi (CCU) ile BMW i4, birden fazla ve farklı türde şarj istasyonlarının da kullanılabilmesine olanak sağlayacak.

BMW i4'de yer alan Entegre kontrol ünitesi, otomobilin hızlı bir şekilde şarj edilebilmesine imkan tanıyacak. Böylece, BMW i4'ün boş bataryası AC şarj ile 8.5 saatten daha kısa bir sürede tam şarj olabilecek. BMW i4, DC şarj istasyonunda ise 10 dakikalık şarj işlemi ile yaklaşık 164 km menzil sunacak.

Aerodinamik tasarım

Aerodinamik ve esnek tasarımıyla öne çıkan BMW i4, 4783 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe ve 1448 mm yüksekliğe ve 2856 mm aks mesafesine sahip. 470 litrelik bagaj hacmi aynı zamanda 1290 litreye kadar genişleyebiliyor. Modelin gizli kapı kolları, pürüzsüz şekillenen yüzeyleri, ön yan panellerdeki hava delikleri ve hafif tasarım jantları BMW i4'ün aerodinami ve menziline katkıda bulunuyor. Standart olarak LED farlarla gelen BMW i4, opsiyonel olarak BMW Selective Beam, BMW Laserlight ve Adaptif LED Farlar ile de sipariş edebilecek.

Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır

İç mekanda akustik konfor

Standart olarak akustik cam ve BMW Live Cockpit Professional ile gelecek BMW i4'de, ortam aydınlatması ve LED fiber optik ışık şeritleri opsiyonel olarak sunulan özellikler arasında yerini alacak. Ayrıca, 16 hoparlör ve 464 watt ses gücüne sahip Harman Kardon Surround ses sistemi de opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

Akıllı sürüş ve bilgi sistemleri

Yeni BMW iDrive sistemi, BMW Kavisli Ekran ve gelişmiş BMW Head-Up Display'in hassas bir uyum içerisinde çalışmasına imkan tanıyor. 12,3 inç bilgi ekranı ve 14,9 inç kontrol ekranını birleştiren BMW Kavisli Ekran, sürücüye dönük tek bir cam yüzeyden oluşuyor. Sürücü, Head-Up Display'de gösterilen içeriğin türünü ve miktarını istediği zaman kişisel tercihlerine veya mevcut trafik durumuna göre uyarlayabilecek. Ayrıca, Yeni nesil BMW iDrive ile BMW i4'te yer alan BMW Akıllı Kişisel Asistan için de ek özellikler gelecek.

Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır

Sürdürülebilir değerler ve şeffaf tedarik zinciri

BMW i4, üretim sürecinde yalnızca hidroelektrik santrallerinden elde edilen yenilenebilir enerji kullanmasıyla dikkat çekiyor. Yüksek oranda geri dönüşümlü malzemelerden üretilen BMW i4 bu sayede, doğal kaynakları daha sorumlu bir şekilde kullanarak karbon ayak izini minimuma indirmeyi hedefliyor.

Beşinci nesil eDrive teknolojisi için de yalnızca yenilebilir kaynaklardan elde enerji sağlamayı amaçlayan BMW Group, bunun için pil hücresi üretiminde rol alan tüm paydaşlarından gereken taahhütleri aldı. BMW i4'ün en son teknoloji pil hücreleri geliştirilirken kullanılan kobaltın miktarı yüzde ondan çok daha düşük bir seviyeye indirildi . BMW Group pil hücrelerinde kullanılan kobaltı önce kendisi tedarik ediyor, daha sonra pil hücresi üretiminden sorumlu iş ortaklarının kullanımına sunuyor. Böylece tüm süreçlerde tam gözetim uygulanması mümkün oluyor. Aynı şekilde gerekli lityum da BMW Group'un uyguladığı şeffaf süreçler ile tedarik ediliyor. BMW i4'ün elektrik motorlarında ise doğada nadir bulunan toprak elementlerinin kullanılmasından kaçınan bir tasarım ilkesi yer alıyor. Bu ilke çerçevesinde BMW i4'ün çok sayıda bileşeni için de yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş plastiklerden yararlanılıyor.

Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır

Borusan Otomotiv, Türkiye, Enerji, Mayıs, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Tamamen elektrikli ilk Gran Coupe BMW i4 yola hazır - Son Dakika


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