Tamamen Elektrikli MINI Cooper SE Frankfurt'ta sahne alıyor

CARMEDYA.COM - Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği MINI, tamamen elektrikli ilk modeli MINI Cooper SE ve menzili yüzde 30 artırılan MINI Cooper SE Countryman ALL4 Plug-in Hybrid ile Frankfurt Otomobil Fuarı'nda otomobil tutkunlarıyla bir araya geliyor.







MINI, Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tamamen elektrikli ilk modeli MINI Cooper SE ve artan menziliyle MINI Cooper SE Countryman Plug-in Hybrid'i tanıtıyor. Marka fuarda ayrıca 60. yılı anısına geliştirilen MINI 3 Kapı 60. Yıl Edition'ı da sergiliyor.



Yeni MINI Cooper SE



Yeni MINI Cooper SE, markanın tamamen elektrikli sürüş sistemine sahip ilk otomobili olup, aynı zamanda duygulara hitap eden bir sürüş keyfi sunuyor. Ayrıca 184 beygirlik elektrik motoruyla, 0'dan 100'e sadece 7.3 saniyede ulaşıyor. Yeni MINI Cooper SE, yeni nesil lityum iyon bataryasıyla 235-270 km aralığında bir menzil sunuyor. Gelişmiş süspansiyonları ve oldukça düşük ağırlık merkeziyle otomobilin sahip olduğu çeviklik, dinamik bir sürüş sağlıyor. Üretimi MINI'nin Oxford'daki fabrikasında gerçekleşecek olan otomobilin ilk üretimi Kasım 2019'da başlayacak.



Yeni MINI Cooper SE'nin standart donanımları arasında LED farlar, dijital gösterge paneli, elektrikli park freni, iki bölgeli otomatik klima, ısı pompası teknolojisine sahip bir ısıtma sistemi, yardımcı ısıtma, sabit klima fonksiyonları ve MINI Connected navigasyon özellikleri bulunuyor. Yeni model ayrıca, bireysel gereksinimlere göre ayarlanabilen dört ekipman paketi ve sürüş asistan sistemi ile birlikte pazara sunulacak.



MINI Cooper SE Countryman ALL4 Plug-in Hybrid



MINI Cooper SE Countryman ALL4 Plug-in Hybrid, BMW Grup'un en yeni nesil pil hücresi teknolojisiyle, hem verimlilikte hem de menzilde önemli bir artış sağlıyor. Pilin boyutları sabit kalmasına rağmen elektrikli menzilini yüzde 30 arttırarak 55 - 57 kilometre seviyelerine yükseltiyor. Otomobilin bataryası, standart bir ev prizinden yaklaşık beş saatte veya wallbox'a takıldığında yaklaşık 3 saat 15 dakika içinde tam dolu hale gelebiliyor.



Yeni MINI Cooper SE Countryman ALL4, üç silindirli benzinli motoru ve elektrikli motoruyla sağladığı 224 beygirlik güç sayesinde 0'dan 100'e 6.8 saniyede ulaşıyor. 4-çeker sistemi ise ön ve arka tekerleklere dengeli bir şekilde güç aktarılmasına yardımcı oluyor.



