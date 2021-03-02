Tamamen elektrikli Volvo C40 Recharge tanıtıldı - Son Dakika

Tamamen elektrikli Volvo C40 Recharge tanıtıldı

02.03.2021 21:36
Tamamen elektrikli Volvo C40 Recharge tanıtıldı, System.String[]

Volvo Cars, XC40 Recharge modelinin ardından şimdi de yeni elektrikli modeli C40 Recharge’ın dünya lansmanını gerçekleştirdi.

Volvo Cars, XC40 Recharge modelinin ardından şimdi de yeni elektrikli modeli C40 Recharge'ın dünya lansmanını gerçekleştirdi.

C40 Recharge, daha yere yakın ve daha şık bir tasarımla birlikte, bir SUV'un sağlayacağı tüm avantajları taşıyor. CMA araç platformunda üretilen C40, tarihte sadece tamamen elektrikli olarak tasarlanan ilk Volvo modeli.

Önce XC40 Recharge ve şimdi de C40 Recharge'ın piyasaya sürülmesinin ardından Volvo Cars, önümüzdeki yıllarda birkaç elektrikli modeli daha piyasaya sürecek.

Şirket, 2025 yılına kadar, küresel satış hacminin yüzde 50'sinin tamamen elektrikli otomobillerden ve geri kalanının ise hibrit modellerden oluşmasını hedefliyor. 2030 yılında ise satılan tüm otomobiller tamamen elektrikli olacak.

Volvo Cars (Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) CTO'su Henrik Green, "C40 Recharge, Volvo'nun geleceğini temsil ederken aynı zamanda nereye doğru ilerlediğimizi de gösteriyor. Tamamen elektrikli, uygun bir bakım paketiyle birlikte yalnızca online olarak satışa sunuluyor ve hızlı teslimat mümkün. Yeni bir Volvo almak hiç bu kadar çekici olmamıştı" dedi.

C40 Recharge'ın arkası, alt tavan çizgisiyle uyumlu çarpıcı bir tasarıma sahipken, yeni ön tasarımı ise elektrikli Volvo'lar için yeni bir yüz sunuyor ve en son piksel teknolojisine sahip farlar dikkat çekiyor.

C40 Recharge içeride, pek çok Volvo sürücüsünün tercih ettiği yüksek bir oturma konumu sağlarken, modele özgü bir dizi renk ve dekor seçeneği ile birlikte sunuluyor. C40 ayrıca, içerisinde hiç deri materyal olmayan ilk Volvo modeli.

C40 Recharge'da, XC40 Recharge'da olduğu gibi, Google ile ortaklaşa geliştirilen ve Android işletim sistemini temel alan, piyasadaki en iyi bilgi-eğlence sistemlerinden biri bulunuyor. Tüketicilere Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play Store gibi yerleşik Google uygulamaları ve hizmetleri sunuyor.

C40 Recharge'da yer alan sınırsız veri özelliği, üstün bir bağlantı sağlarken, yazılım güncellemeleri de kablosuz olarak yapılabiliyor. Bu durum, C40'ın fabrikadan çıktıktan sonra da zaman içinde uzaktan yapılabilen güncellemelerle birlikte gelişmeye devam edeceği anlamına geliyor.

Tahrik sistemi, biri önde ve diğeri arka aksta olmak üzere, yaklaşık 40 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebilen, 78kWh pil ile çalışan ikiz elektrik motorlarından oluşuyor. Zaman içinde kablosuz yazılım güncellemeleriyle gelişmesi beklenen tahmini menzil ise yaklaşık 420 km.

C40 Recharge bu sonbaharda üretime girecek ve Belçika'nın Gent kentindeki Volvo Cars üretim tesisinde XC40 Recharge ile birlikte üretilecek.

Google, Volvo, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Tamamen elektrikli Volvo C40 Recharge tanıtıldı - Son Dakika


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