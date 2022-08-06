Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2) - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2)

06.08.2022 22:33
Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2)

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta çıkan ve 4 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen orman yangını, tamamen kontrol altına alındı.

TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanda, 3 Ağustos'ta çıkan ve 4 gündür hem havadan hem de karadan müdahale edilen orman yangını, tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor Mersin'de kısmen kontrol altına alınan orman yangınına müdahale devam ediyor
Kaynak: DHA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'deki orman yangını, 4'üncü günde kontrol altında (2) - Son Dakika
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