Tamamen milli: İlk fiili atışında hedefi tam isabetle vurdu
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Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG Kınalıada gemisinden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre 'Savaş Yönetim Sistemi ADVENT' ile TCG KINALIADA gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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