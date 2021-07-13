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Tamamen yenilenen Opel Astra, şarj edilebilir hibritle elektriklendi - Son Dakika

Tamamen yenilenen Opel Astra, şarj edilebilir hibritle elektriklendi

13.07.2021 15:26
Tamamen yenilenen Opel Astra, şarj edilebilir hibritle elektriklendi, System.String[]

Tamamen yenilenen yeni Astra, Mokka, Crossland ve Grandland'ın ardından "cesur ve saf tasarım" felsefesiyle yorumlanan Opel'in ilk hatchback modeli olmasıyla ön plana çıkıyor.

Tamamen yenilenen yeni Astra, Mokka, Crossland ve Grandland'ın ardından "cesur ve saf tasarım" felsefesiyle yorumlanan Opel'in ilk hatchback modeli olmasıyla ön plana çıkıyor.

Opel açıklamasına göre, marka, başarı hikayesi 30 yıl önceki efsanevi Kadette'e kadar uzanan ve en çok satan modeli olma unvanını taşıyan Astra'yı tamamen yeniledi.

Altıncı nesil Astra, SUV modeller Mokka, Crossland ve Grandland'in ardından Opel'in cesur ve saf tasarım felsefesiyle yorumlanan ilk hatchback modeli oldu.

Yeni Astra'yla beraber tamamen yeni bir sayfa açan Alman üretici, kompakt modelin iki farklı performans seviyesiyle tercih edilebilecek şarj edilebilir hibrit versiyonlarını da duyurdu. Böylece, Astra şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle ilk kez elektrikliye geçiş yaptı.

Markanın yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör'le daha dinamik bir görünüme kavuşan yeni Astra'nın iç mekanında ise geniş ekranlar ve sezgisel kumandalarıyla tamamen dijital "Pure Panel" dikkati çekiyor.

168 LED hücreye sahip en güncel Intelli-Lux LED Pixel Far teknolojisine sahip olan yeni Astra'da, 6 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman versiyoları, verimli dizel ve benzinli motorlar ile zengin kişiselleştirme seçenekleri de öne çıkıyor.

Yeni Astra'yı Rüsselsheim'daki genel merkezinde tasarlayıp geliştiren Opel, modelin üretimine sonbaharda başlayacak ve yeni Astra 2022 yılında Türkiye yollarında da olacak.

"Yeni bir 'Şimşek' doğuyor""

Açıklamada yeni Astra'ya ilişkin görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, "Yeni Astra ile yeni bir 'Şimşek' doğuyor. Yeni model etkileyici tasarımıyla, sınıfının öncü teknolojileriyle, elektrikli ve mümkün olan en düşük emisyonlara sahip yüksek verimli motor seçenekleriyle yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Yeni Astra, en küçük ayrıntıya kadar büyük bir hassasiyetle tasarlandı. Yeni nesil Astra'nın markamızın en çok satan modeli olmaya devam edeceğinden ve markamıza birçok yeni müşteri çekmek için gereken her şeye sahip olduğundan eminiz." ifadelerini kullandı

Opel Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams ise "Yeni Astra, yeni tasarım yaklaşımımızın heyecan verici bir sonraki adımını temsil ediyor. Güçlü Vizör ön yüzü, kaslı çamurluk kemerleri ve parlak yüzeyleriyle yeni Astra, son derece sportif ve kendinden emin bir kişiliğe sahip. İç mekan da geleceğe cesur bir adım atıyor. Yeni Pure Panel, geniş cam yüzeylere sahip sürücü odaklı kokpiti ile müşterilerimize tamamen yeni bir duygusal deneyim yaşatacak." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, yeni Astra'nın tasarımı Opel'in 2020'li yıllar boyunca uygulayacağı güncel tasarım diliyle buluşuyor. Markanın ilk kez gerçek anlamda Mokka'da kullandığı yeni yüzü ve temel dış tasarım öğesi olan Opel Vizör, aracın ön cephesi boyunca uzanıyor yeni Astra'nın daha geniş görünmesini sağlıyor. Yeni nesil Astra, yandan bakıldığında dinamik bir görünüm sergilerken, arkadan bakıldığında ise Opel Compass yaklaşımı, merkezi olarak tam ortada konumlanan "Şimşek", dikey olarak hizalanan yüksek konumlu fren lambası ve arka stop lambaları tarafından tekrarlanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi stop lambalarında da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanıyor. Şimşek logosu, bagaj kapağının mandalı olarak önemli bir işlev üstleniyor.

Yeni Astra, markanın kompakt sınıf tarihinde bir ilk gerçekleştirerek satış başlangıcından itibaren yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri dışında güçlü şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla da piyasaya sunulacak. Güç seçenekleri benzinli ve dizel versiyonlarda 110 HP (81 kW) ile 130 HP (96 kW) arasında değişiyor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 HP'ye (165 kW) kadar uzanıyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde altı vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde ise isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman da tüketcilerin beğenisine sunulacak.

Daha alçak ve daha geniş

Sportif bir beş kapılı gövde tipiyle pazara sunulacak yeni Opel Astra, daha alçak bir siluete sahip olmasına karşın, yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında daha geniş bir iç mekana sahip olacak. Yeni Astra, 4 bin 374 mm uzunluk ve 1.860 mm genişlik ile tam da kompakt sınıfın merkezinde yer alıyor. Yeni Astra, 2 bin 675 mm (+13 mm) daha uzun bir dingil mesafesine sahip olmasına karşın önceki modelden 4 mm daha uzun. Yeni Astra, ayarlanabilir zemine sahip pratik bagajıyla 422 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor.

Yeni Astra, aynı zamanda en güncel otonom sürüş destek sistemlerini de içeriyor. Tüm bu gelişmiş teknoloji ön camdaki çok işlevli kameraya ek olarak biri önde, biri arkada ve birer adet yanda olmak üzere dört gövde kamerası, biri önde ve her bir köşede olmak üzere beş radar sensörü ve ayrıca ön ve arka olmak üzere ultrasonik sensörleri kullanıyor. Kamera ve sensörler, kameraların ve radarın menzilini uzatan Intelli-Drive 2.0 kapsamında e-horizon bağlantısıyla entegre ediliyor. Yeni Astra Opel'de ödüllü ergonomik AGR koltukları da bulunuyor. "Aktion Gesunder Rücken e. V." (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) sertifikalı ön koltukların konumu önceki nesile göre 12 mm daha alçak. Bu da sportif sürüş hissini destekliyor.

Münir Karaloğlu, Astra, Opel, HP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tamamen yenilenen Opel Astra, şarj edilebilir hibritle elektriklendi - Son Dakika


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