Son Dakika Haberleri: Tamamen Yerli Nano-Keratin, 25 Yıllık Çalışmanın Ardından Erzurum'da Üretildi

Tamamen Yerli Nano-Keratin, 25 Yıllık Çalışmanın Ardından Erzurum'da Üretildi

44 dakika önce

Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve ekibinin 1994'ten beri sürdürdüğü çalışmaların ardından, Türkiye'nin ilk yerli nano-keratini üretildi.

Tamamen Yerli Nano-Keratin, 25 Yıllık Çalışmanın Ardından Erzurum'da Üretildi, System.String[]
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu ve ekibinin 1994'ten beri süren araştırmalarının sonunda hiçbir katkı maddesi içermeyen yerli nano-keratin için patent başvurusu yapıldı.






Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu tarz çalışmalara üniversite olarak destek verdiklerini ve Prof. Dr. Kurbanoğlu ile ekibinin çalışmasının da bilgiyi toplumla buluşturma anlamında değerlendirilmesi gerektiğini söylerek şunları ekledi: "Üniversite olarak amacımız, çalışmalarımızın Türkiye'nin ekonomisine ve büyümesine katkı sağlamasıdır. Bu tip çalışmalara hem destek veriyoruz hem teşvik ediyoruz hem de bu tür çalışmaların yapılabilmesi için gereken ortamları oluşturuyoruz. Arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."



Bunun yanı sıra Prof. Dr. Esabi Başaran Kurbanoğlu, ürettikleri bu keratin maddesinin ileri boyutta bir nano özelliğe sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de bir ilke imza attıklarını söyledi. Ek olarak Kurbanoğlu, yurt dışından ithal edilen keratinlerin kanserojen madde içerdiğini savunarak, yerli keratin ile ithal keratin arasındaki farkı şu sözlerle açıkladı: "Ürettiğimiz keratinin ithal edilenlerden en temel farkı çok saf ve nano boyutta oluşudur. İthal edilene karşın ürettiğimiz keratinin içerisinde herhangi bir toksit ya da katkı maddesi yoktur. Yerli üretimimiz olan keratinin kokusu da rengi de ithal edilenlerden farklıdır. Herhangi bir zararlı yan etkisi de yoktur."




Prof. Dr. Kurbanoğlu ve ekibinin ürettiği bu keratin maddesi, kozmetik alanında ülke ekonomisine ciddi faydalar sağlayabilir. Türkiye'nin döviz kaybı yaşadığı alanlardan biri olan kozmetik alanı, Kurbanoğlu ve ekibinin patent almasının ardından başka bir boyuta taşınabilir gibi görünüyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:16 

Atatürk Üniversitesi, Türkiye, Erzurum, Teknoloji
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