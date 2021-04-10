Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor - Son Dakika

Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor

10.04.2021 10:47
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor, System.String[]

Sivas'ta metal doğramacı Kadir Çil'in atık malzemeler kullanarak yaptığı çalışmalar görenleri hayran bırakıyor.

Sivas'ta metal doğramacı Kadir Çil'in atık malzemeler kullanarak yaptığı çalışmalar görenleri hayran bırakıyor. Çil, çalışmalarına gelen satın alma tekliflerini "manevi değerleri daha yüksek" diyerek reddediyor.

Sivas kent merkezi 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde metal doğrama işletmesi bulunan Kadir Çil, yaklaşık 4 yıldır hobi olarak atık malzemelerden çalışmalar yapıyor. Sanayi sitesinde bulunan araç tamircisi komşularından kullanılmayan malzemeleri toplayan Çil, çalışmalarında vida, somun, zincir, yay ve çark gibi metal malzemeler kullanıyor. Mini metal iş makineleri, mini araçlar ve atık malzemelerden dev gitar gibi çalışmalar yapan Çil, eserlerini iş yerinde sergiliyor. Çalışmaları çevresindekiler tarafından takdir toplayan Çil, çalışmalarına gelen teklifleri " manevi değerleri daha yüksek" diyerek reddediyor.

Arkadaşının iş yerinde gördüğü ürün hayatını değiştirdi

Metal doğrama ustası Kadir Çil, arkadaşının iş yerinde gördüğü bir üründen esinlenerek bu tür çalışmalar ortaya çıkarmaya başladığını belirterek, "Bu işlere hobi olarak başladım. İlk ürünümü bir arkadaşın iş yerinde gördüm, yapabilir miyim diye denedim. Bir tanesini yaptım, yaparken de keyif aldım. Daha sonra diğerlerini yapmaya devam ettim. Bu çalışmaları hobi olarak yaptığım için öncelikle işlerimden arta kalan zamanlarda yapıyorum. Boş kaldıkça hurda atık malzemeleri değerlendiriyorum. Kamyon yaptım, bir tane büyük mavi kamyon yaptım, Kobra- 2'yi yaptım, bir tane metal gitar yaptım, cip yaptım, bisiklet yaptım, köprü yaptım ve bir tanede hafif makineli silah yaptım. Yaklaşık 4 yıldır hobi olarak bu işi yapıyorum. Toplam da 20 tane çalışma yaptım. Hurda ve atık malzemeleri kullandım. Gitarı 3 günde yaptım, parça parça yaptım. Farklı malzemeler kullanıyorum, tedariklerinde sıkıntı yaşıyorum. Bir kısmını motorculardan alıyorum, bir kısmını başka yerden alıyorum. Tanıdık oldukları için ücret ödemiyorum" dedi.

"Satın almak isteyenler oluyor ama şuan ticari olarak yapmıyorum"

Çalışmalarını satın almak isteyenlerin olduğunu belirten Çil, manevi değerlerinin yüksek olduğu için çalışmalarını satmadığını söyledi. Çil, "Satın almak isteyenler oluyor ama şuan ticari olarak yapmıyorum, tamamen hobi olarak yapıyorum. Kamyona yaklaşık Bin lira teklif etmişlerdi, ben değerlendirmedim. Yapması emek isteyen çalışmalar, o yüzden benim için manevi değerleri daha yüksek" dedi.

"Beğenmemek mümkün değil"

Metin Bal isimli vatandaş, Çil'in yaptığı çalışmaları takdir ettiğini belirterek "Kadir ustanın geçmişten beri bu tür çalışmalara ilgisi var. Bende gidip, geldikçe çalışmalarını görüyorum. Güzel çalışmalar yapıyor. Beğenmemek mümkün değil. Hepsi el emeği, çok emek veriyor. Atık malzemelerden yapıyor çalışmalarını" şeklinde konuştu. - SİVAS

Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor
Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor

Eylül, Sivas, Metal, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Tamamını atık metal malzemelerden yaptı, satın almak isteyenlerin tekliflerini geri çeviriyor - Son Dakika


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