Tamamını gençler hazırladı; Koyu Muhabbet yayın hayatına başladı - Son Dakika

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu, Koyu Muhabbet Dergisi'ni 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda okurlarla buluşturdu. Tamamı gençler tarafından hazırlanan dergi, 'Kalemin Bize Emanet Asım Abi!' sloganıyla yayın hayatına merhaba dedi.

Geçtiğimiz yıl vefat eden yazar Asım Gültekin'in adını taşıyan dergicilik okulu, yayın hayatına 'Koyu Muhabbet' adlı dergiyi kazandırdı. Tarihten teknolojiye, hatırattan edebiyata, müzikten sinemaya, güncel haberlerden kültür sanata kadar pek çok başlığın gençlerin kalemiyle okura sunulduğu dergi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda okurlarla buluştu. Okurlar, dergiye Esenler Belediyesi web sitesi üzerinden ulaşabilecek.

GÜLTEKİN'E ÖZEL DOSYA

80 sayfadan oluşan dergi, okuru 'Bizden Al Haberi' sayfasıyla okuru selamlıyor. "Dergiler Öksüz Kaldı" başlıklı dosya bölümünde ise Asım Gültekin'in biyografisi, dergicilik faaliyetlerinin hikayesi ve Gültekin ile ilgili pek çok anı, yazar Yıldız Ramazanoğlu, gazeteci- yazar Mehmet Nuri Yardım ve Gültekin'in öğrencisi Mehmet Güncüm tarafından okurla paylaşılıyor. Dergide yazar-şair Ahmet Murat Özel ise kendisiyle yapılan söyleşide yazmaya ilgi duyan gençlere önerilerde bulunurken Rap Nefer'in üyelerinden Ömer Faruk Bozdemir, rap türüne ilgi duyan gençlere tavsiyelerde bulunuyor.

FARKLI İÇERİKLER OKUYUCUYLA BULUŞUYOR

Santur Sanatçısı Sedat Anar ile yapılan söyleşi, "Sokak Benim İçin Müthiş Bir Okul Oldu" başlığıyla dergi sayfalarındaki yerini alıyor. Anar, söyleşide müziğe başlama serüvenini ve salgın sürecinde yaptığı çalışmalara değiniyor. Dergide yer alan 'Mini Dosya' bölümünde ise günlük hayatta kullanılan kelimelere ve bu kelimelerin neden kullanıldığına dair ipuçları okurla paylaşılıyor. 'İstanbul Sözlüğü' ve 'Dilimize Takılanlar' bölümlerinde de kelimeler üzerinden bilinmeyenlere ışık tutuluyor.

FARKLI DÜNYALARA YOLCULUK

Bu sayıda Sümeyye Arslan 'Yol', Sudenur Kozak 'Karar Senin Oblomov', Burak Hüseyin Çağlayan 'Türkiye'nin Geleceği: Uzay', Mustafa Özkan 'Sudan Piramitleri'ni Duymuş Muydunuz?', Hümeyra Şen 'Maskenin Ardındakiler', Salih Meriç 'Samet Amca Esenler'i Anlatıyor' yazsıyla dergide kendine yer buluyor.

Dergide ayrıca Kübranur Seçen, Muhammed Ali'nin hayatını anlatan "Devlere Kafa Tutan Kelebek', Mislina Nur Badem, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde yapılan mücadele konulu 'Şeb-i Yelda (En Uzun Gece)', Hasret Ceyhan, 'Edebiyatçılarımızın Bilinmeyen Yönleri', Şura Nur Akpınar Pakistan'ın milli şairi ile ilgili "Pakistan'ın Mehmet Akif'i: Muhammet İkbal" başlıklı yazılarını okura sunuyor.

Dergide Büşra Karayıl ise 'Su Gibi Geçti Vakit, Tutamadık' ile Yusuf Temizcan, Ahmet Murat Özel, Selim Tiryakiol, Abdullah Uçar, Tülay Gökçimen, Erol Erdoğan, Mehmet Lütfi Arslan ve İsmail Kılıçarslan gibi isimlerin, dergicilik okulu kapsamında verdikleri derslerden kesitleri okurun ilgisine sunuyor.