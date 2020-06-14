Tamamlanan kanal sayesinde Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek - Son Dakika

Tamamlanan kanal sayesinde Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek

Tamamlanan kanal sayesinde Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek Çiftçinin umudu sulama kanalı hizmete girdi Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki kanal ile bin dekar arazi sulanacak Gaziantep'te Oğuzeli Kaymakamlığı, Oğuzeli Belediyesi ve Gap Kalkınma İdaresi Başkanlığı...

Tamamlanan kanal sayesinde Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek

Çiftçinin umudu sulama kanalı hizmete girdi

Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki kanal ile bin dekar arazi sulanacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te Oğuzeli Kaymakamlığı, Oğuzeli Belediyesi ve Gap Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile kıraç alanların bile sulanabileceği kanal tamamlanarak, hizmete sunuldu.

Oğuzeli ilçesinde Çiftçinin Umudu Sulama Kanalı projesi tamamlanarak vatandaşın hizmetine girdi. Proje kapsamında yapılan 4 bin metre uzunluğunda olan sulama kanalı yaklaşık bin dekarlık alana hizmet verecek. Bölge üreticisi ve çiftçilerin en büyük problemi olan tarlaların sulanması için gereken su, yeni yapılan kanal ile temin edilecek. Çiftçilerin artık daha sağlıklı çevre şartlarına kavuştuğunu söyleyen Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, "Yapılan beton sulama kanalı ile artık Oğuzeli'ndeki ürünlerin katma değerleri daha kaliteli olacak" dedi. Kaymakam Bingöl, kanalın yapımında emeği geçenlere ve projenin paydaşlarına teşekkür etti.

Geçim kaynağı çiftçilik olan vatandaşın tarlalarını artık sorunsuz sulayabileceklerinin altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı, Oğuzeli Kaymakamlığı ve Belediyemiz İşbirliğinde hayata geçirdiğimiz 'Çiftçinin Umudu Sulama Kanalı' projemizi tamamlayarak, halk arasında Gelgeldi Arığı olarak bilinen 4 bin Metre uzunluğunda, yaklaşık bin dekar araziyi sulayacak kanalımızın suyunu verdik. 100 yıla yakın geçmişi olan bu arığımız çamur bir arıktı. GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığından bu arığın betona dönüştürülmesini talep ettik. Sağ olsunlar onlar tarafından uygun bulundu. Yapılan beton sulama kanalı ile çiftçilerimiz hem arazisini kolay sulayabilecek hem de su artık temiz akacak. Aynı zamanda sulama kanalı ile birlikte vatandaşımızın arazisine kolay ulaşabilmesi için kanal boyunca yani 4000 metrelik arazi yolunuda hizmete sunduk" ifadelerini kullandı.

Kıraç araziler de sulanabilecek

Başkan Kılıç, proje ile bölgedeki kıraç arazilerinin de sulanabileceğini belirterek, "Sulama kanalının üst kısmında olan kıraç arazi sahipleri de kanaldan motorla su çekerek sulama yapabilecek. Oğuzelili hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Oğuzeli Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bugüne çiftçilerimizin her zaman yanında olduk, projelerimiz ve yaptığımız çalışmalarımız ile yanlarında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üretici de projeden memnun

Üreticiler proje nedeniyle Kaymakam Bingöl ve Başkan Kılıç'a teşekkür ederek, sulama sorunlarının kalmadığını belirtti. Çiftçiler artık daha sağlıklı çevre şartlarının olacağını ve daha verimli hasat dönemi yaşayacaklarına kaydetti.

Oğuzeli Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Günaslan, yapılan beton kanal ile bin dekarlık alanın sulanabildiğini kaydederek, "Gelgeldi arığının altındaki arazilerimiz sulanamıyordu. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı olarak çiftçilerimizin sorunlarını Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza ileterek çözüm istedik. Sağ olsunlar kendilerinin katkılarıyla bin dekarlık bir alanı kısa bir süre içinde sulandı. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyor, Kaymakamımız Batuhan Bingöl ve Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'a teşekkürlerimi sunuyorum. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Su kavgaları da bitiyor

Çiftçi Mehmet Ali Erdeğer, kanalın daha önceki halinde suyun az olması nedeniyle çiftçilerin kendi aralarında hatta yakınları ile kavga ettiğini de belirterek, "Daha önceleri sulama kanalımızın suyu çok azdı. Sulama yapmak için komşu komşusuyla kavga ederdi. Bizleri bu çile ve dertten kurtardıkları için Kaymakamımızdan ve Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Çalışkan çiftçilerimiz ile birlikte inşallah daha suyu ve mahsulü bol sezonlar geçireceğiz" dedi.

Geceden sıraya giriyordu

Çiftçi Ali Aydeğer ise arazileri sulayabilmek amacıyla geceden sıraya girdiklerini kaydetti. Çiftçi Aydeğer, "Yaklaşık 40 yıldan beri çiftçilik yapıyorum. Daha önceden buralarda çalıdan çırpıdan ve yabani hayvanlardan geçilmezdi. Sulama yapabilmek için geceden sıraya girerdik. Çok şükür suyumuza kavuştuk. Belediyemiz tarafından yapılan yolu ile arazilerimize artık daha rahat geliyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.

Şimdi su herkese yetiyor

Çiftçi Hüseyin Öztürk, yaklaşık 10 yıldır nane üretimi yaptığını hatırlatarak, "Sulama yapamadığımız için çok sıkıntı çekiyorduk. Mahsullerimizi düzgün bir şekilde yetiştiremiyorduk. Sağ olsunlar bu sene Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Çiftçi Malları Koruma Başkanımız sorunlarımızı gidermek için bu duruma el attılar. Şu anda çok şükür suyumuz fazlasıyla akıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Çiftçi Mehmet Kellecioğlu ise "Gaziantep'te bostancılıkla uğraşıyorum. Gaziantep'te tarla kiralayamadığım için Oğuzeli'ne gelip buradan tarla kiralıyorum. Maalesef burada da bu seneye kadar hep su sıkıntısı yaşadık. Yapılan kanal ile çok şükür su sıkıntımız kalmadı. Yapılan bu sulama kanalı Oğuzelili vatandaşımıza ve çiftçi kardeşlerimize çok faydalı olacak. Bu işe vesile olanlardan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Çiftçi Mehmet Güllübağ, "Çiftçilerimiz arazisine su getiremediği için ciddi sıkıntılar çekiyorlardı. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Çiftçi Malları Koruma Başkanımız bu işe el atarak, iki buçuk gibi kısa bir dönemde beton kanalımızı hizmetimize sundular. 4 kilometre uzunluğunda yol yaptılar. Vatandaşımız arazilerine bu sayede rahatça gidip gelebiliyor. Gönül rahatlığıyla arazilerini sulayabiliyoruz" diye konuştu.

Tamamlanan kanal sayesinde Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek

Gaziantep, Oğuzeli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 03:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tamamlanan kanal sayesinde Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek - Son Dakika Ekonomi

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