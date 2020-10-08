Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak - Son Dakika

Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak

08.10.2020 10:27
Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi kentin en büyük parklarından birisini yapmak için harekete geçerken, Ataköy'e yapılacak olan park 52 bin 400 metrekare alan üzerinde 36 bin metrekare yeşil alana sahip olacak.

Afyonkarahisar Belediyesi kentin en büyük parklarından birisini yapmak için harekete geçerken, Ataköy'e yapılacak olan park 52 bin 400 metrekare alan üzerinde 36 bin metrekare yeşil alana sahip olacak.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ataköy Mahallesi'nde devam eden parkta incelemelerde bulundu. Bölgeye muhteşem bir park kazandıracaklarını söyleyen Başkan Zeybek, "Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz" dedi.

Park Bahçeler Müdürü Barış Dal ve Ataköy Mahalle Muhtarı Muharrem Özdemir birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeybek, 52 bin 400 metrekare alan üzerine kurulu 36 bin metrekare yeşil alana sahip olacak parkta, basketbol ve futbol sahasına, çocuk oyun guruplarından açık hava spor alanlarına kadar her şey düşünüldüğünü ifade etti.

Başkan Zeybek parkta güvenliğinde düşünüldüğünüz sözlerine ekleyerek, "Parklarımızın en önemli unsurlarından biri olan güvenlik için etrafını çevirip burada gelen çocuklarımız, yaşlılarımız ve kadınlarımızın güvenli bir şekilde parka gelebilecekler. Kentimize hizmet etmek, eser kazandırmak ve yatırım yapmak için tüm çalışanlarımızla aşk ile çalışıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak
Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak
Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak
Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak
Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak

Yatırım, Zeybek, Ataköy, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tamamlandığında Afyonkarahisar'ın en büyük parklarından biri olacak - Son Dakika

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