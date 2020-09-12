Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak - Son Dakika

Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak

Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak Çay bardağı şeklindeki 'Çay Çarşısı' nda çayla ilgili herşeyi bulmak mümkün hale gelecek Rize'de 2021 yılının Haziran ayında hayata geçmesi hedeflenen 'Çay Çarşısı Projesi'nin yüzde 45 tamamlandı.

Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak

Çay bardağı şeklindeki 'Çay Çarşısı' nda çayla ilgili herşeyi bulmak mümkün hale gelecek

RİZE - Rize'de 2021 yılının Haziran ayında hayata geçmesi hedeflenen 'Çay Çarşısı Projesi'nin yüzde 45 tamamlandı.

Türk Çayı'nın daha etkin tanıtacak olan proje ile tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerini tadımı ve satışını sağlayacak olan Çay Çarşısı, aynı zamanda çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirleri artırmayı hedefliyor.

Proje ile Rize çayı bilinci oluşacak

Proje ile Rize Çayı bilincinin Türkiye'de ve dünyada yerleşmesini sağlayacak olan Çay Çarşısı ile Rize'de üretilen çayın tanıtımı aktif bir şekilde gerçekleştirilecek ve kişi başı yıllık çay tüketim miktarının artmasını sağlanacak. Yöresel ürün tanıtım ve satış cazibe merkezi oluşturulacak olan proje ile yerli ve yabancı turistlere hizmet sağlanacak ve Rize'de elde edilen turizm gelirleri artırılacak. Çay sanayicilerinin pazarlama kapasitelerinin geliştirecek olan proje bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve yeni istihdam alanları oluşmasının da önünü açıyor. Bölge insanının güzelce vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı oluşturulacak, çay faaliyetleri gelişimine sosyo ekonomik katkı sağlanacak olan Çay Çarşısı projesi ile tüketicilerin çay tüketimi konusunda bilinçlenmeleri de sağlanacak.

"2021 yılı Haziran ayında tamamlanacak"

Projenin öncü kuruluşlarından Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan 5 yıldır konuşulan ve 1 Ocak 2020 tarihinde temelleri atılan projenin 2021 yılı Haziran ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Projenin DOKA, DOKAP ve RTB iş birliği ile hızla ilerletildiğini ifade eden Erdoğan "Yaklaşık 5 yıldır konuştuğumuz ve yıl başından bugüne projenin ihale süreçleri tamamlanmış, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, DOKAP ve Rize Ticaret Borsası ile birlikte 3 eğilimle beraber projeye başladık. Bu 3 kurum projenin finansmanını sağlıyor. proje bir çok ülkedeki bu tip uygulamalardan esinlenip, üzerinde 5 yıllık emekle beraber bu aşamaya geldi. Süreç nasip olursa, bir aksaklık yaşamazsak 2021 yılının Haziran ayı itibariyle bitmiş olacak" dedi.

"Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok beğendi"

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rize'yi ziyareti sırasında gösterdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi 'Dünya markası Rize Çayı'nın sembolü' olarak değerlendirdiği ve çok beğendini belirten Erdoğan "Cumhurbaşkanımıza da projeyi sunduk. Geçen ay Rize'yi ziyaretinde kendisi de çok özel bir şey söyledi proje hakkında. 'Dünya markası çayımızın sembolü' olma yönünde. Biz de hem Cumhurbaşkanımızın söylemine layık, yerli ve yabancı, yurt içinden veya yurt dışından gelecek turistler geldiğinde bir iz bırakabilecek, memleketlerine gittiklerinde 'Karadeniz bölgesine gidiyorsan özellikle Rize'deki çay çarşısına bir uğrayın, orada ki sembol bardağı bir görün, orayı bir dolaşın, muhakkak bunu kaçırma' denile bilecek bir proje mantığı ile yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 45'i tamamlandı"

Projede tamamlandığında Rize için bir istihdam merkezi haline geleceğini dile getiren Erdoğan "İnşaat aşamasının yüzde 45'lik bir aşaması bitti. Deniz dolgusu üzerine olan alan bir alanda yaptığımız bir proje. Yaklaşık 26-29 metre aralığında bir yüksekliğe sahip bir bardak sembolümüz olacak. İçerisinde 30 adet Rize'ye özel, özel üretim çayların satılabileceği alanlar, 6 adet farklı türde çayların demlendiği, tüketilebileceği kafe-kafeterya türü yerler olacak. İçerisinde 24 saat açık restorantımız olacak. Yöresel yemekler, kahvaltı ikramı olacak. Çok özel bir ortam olacak. Yine içerisinde çok uzağa gitmeden çay bahçesi olacak. Çay bahçesinde çay biçilecek. Çayın biçildikten sonraki aşamalarını gösterecek ortamlar olacak. Değirmenimiz olacak ve yine bardak içerisinde 2 kat 13D sistem bir sinema olacak. Topraktan bardağa kadar çayımızın oluşumunu anlatabilecek bir proje olacak. 2 veya 3 kat çayla ilgili müze statüsünde bir yerimiz olacak. Bardağın en üst katında tamamen 360 derece şehir ve deniz manzaralı bir seyir terasımız olacak. Yine projemiz içerisinde Rize'de yetişen bitkilerin peyzaj alanları olacak. Karayemişinden tutun kokulu üzümüne kadar, likapa, dağ komar ağaçları, çiçekli meyve ağaçları gibi bitkilerin olacağı güzel bir ortam olacak. 1 yıl sonra bölgemizin çok değerli bir ürünü olan çayımıza çok değer katacak özel bir proje olacak" şeklinde konuştu.

Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak

İstihdam, Haziran, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 08:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Emre Belözoğlu müjdeyi verdi: 45 gol atacak forvetler alacağız Tatiline hız kesmeden devam eden Azra Akın, saçlarını savurarak denizden çıktığı anları paylaştı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu Bahçesindeki maydanozları sulayan talihsiz adam, akıma kapılarak can verdi MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu         
11:46
Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı Ferman Toprak ve Hilal Toprak çifti boşanma kararı aldı         
11:32
Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende Koronaya yakalanan Başkan Böcek'in eski eşinden duygusal paylaşım: 30 yıl önce beni ayağa kaldırdın, şimdi sıra sende         
11:22
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi Türk firması, kapalı alanları ultraviyole ışınlarıyla koronavirüsten temizleyen cihaz geliştirdi         
11:16
Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor Konyalı çiftçinin ürettiği elmalar henüz dalından toplanmadan 20 ülkeye satılıyor         
11:15
Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu Virüs kapmaktan korktuğu için hastane gitmedi, az kalsın böbreğinden oluyordu         
11:03
Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan Çaykur Rizespor Başkanı araya giren taraftar için talimatı verdi: Alın onu oradan         
10:57
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı         
10:05
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor Sosyal medyadan tanışan 2 gençten 6 gündür haber alınamıyor         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik Sahte şeyhin istismar ettiği kız çocuğunun babası konuştu: Cahilliğimizin bedelini çocuğumuzla ödedik         
08:24
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz         
23:36
ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti         
22:29
Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı         
21:19
İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi İngiliz oyuncu Georgia Harrison: Premier Lig futbolcusu bana cinsel organını gösterdi         
19:25
Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler         
19:24
4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu         
17:18
Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş Genç mühendisin yatağında bir yabancı ile uyandığı otelin sahibinden kafa karıştıran sözler: Oda boşmuş         
16:24
Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde! Mardin'de bir mahalle DEDAŞ'a karşı üç gündür eylemde!         
15:30
Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak         
15:00
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti Babasının mirası inekler için 15 yıllık turizm kariyerinden vazgeçti         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 15:37:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei