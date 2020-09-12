Tamamlandığında Rize çayının sembolü olacak

Çay bardağı şeklindeki 'Çay Çarşısı' nda çayla ilgili herşeyi bulmak mümkün hale gelecek

RİZE - Rize'de 2021 yılının Haziran ayında hayata geçmesi hedeflenen 'Çay Çarşısı Projesi'nin yüzde 45 tamamlandı.

Türk Çayı'nın daha etkin tanıtacak olan proje ile tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerini tadımı ve satışını sağlayacak olan Çay Çarşısı, aynı zamanda çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirleri artırmayı hedefliyor.

Proje ile Rize çayı bilinci oluşacak

Proje ile Rize Çayı bilincinin Türkiye'de ve dünyada yerleşmesini sağlayacak olan Çay Çarşısı ile Rize'de üretilen çayın tanıtımı aktif bir şekilde gerçekleştirilecek ve kişi başı yıllık çay tüketim miktarının artmasını sağlanacak. Yöresel ürün tanıtım ve satış cazibe merkezi oluşturulacak olan proje ile yerli ve yabancı turistlere hizmet sağlanacak ve Rize'de elde edilen turizm gelirleri artırılacak. Çay sanayicilerinin pazarlama kapasitelerinin geliştirecek olan proje bölge ekonomisine katkı sağlamayı ve yeni istihdam alanları oluşmasının da önünü açıyor. Bölge insanının güzelce vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanı oluşturulacak, çay faaliyetleri gelişimine sosyo ekonomik katkı sağlanacak olan Çay Çarşısı projesi ile tüketicilerin çay tüketimi konusunda bilinçlenmeleri de sağlanacak.

"2021 yılı Haziran ayında tamamlanacak"

Projenin öncü kuruluşlarından Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan 5 yıldır konuşulan ve 1 Ocak 2020 tarihinde temelleri atılan projenin 2021 yılı Haziran ayında tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Projenin DOKA, DOKAP ve RTB iş birliği ile hızla ilerletildiğini ifade eden Erdoğan "Yaklaşık 5 yıldır konuştuğumuz ve yıl başından bugüne projenin ihale süreçleri tamamlanmış, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, DOKAP ve Rize Ticaret Borsası ile birlikte 3 eğilimle beraber projeye başladık. Bu 3 kurum projenin finansmanını sağlıyor. proje bir çok ülkedeki bu tip uygulamalardan esinlenip, üzerinde 5 yıllık emekle beraber bu aşamaya geldi. Süreç nasip olursa, bir aksaklık yaşamazsak 2021 yılının Haziran ayı itibariyle bitmiş olacak" dedi.

"Projeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok beğendi"

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rize'yi ziyareti sırasında gösterdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi 'Dünya markası Rize Çayı'nın sembolü' olarak değerlendirdiği ve çok beğendini belirten Erdoğan "Cumhurbaşkanımıza da projeyi sunduk. Geçen ay Rize'yi ziyaretinde kendisi de çok özel bir şey söyledi proje hakkında. 'Dünya markası çayımızın sembolü' olma yönünde. Biz de hem Cumhurbaşkanımızın söylemine layık, yerli ve yabancı, yurt içinden veya yurt dışından gelecek turistler geldiğinde bir iz bırakabilecek, memleketlerine gittiklerinde 'Karadeniz bölgesine gidiyorsan özellikle Rize'deki çay çarşısına bir uğrayın, orada ki sembol bardağı bir görün, orayı bir dolaşın, muhakkak bunu kaçırma' denile bilecek bir proje mantığı ile yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 45'i tamamlandı"

Projede tamamlandığında Rize için bir istihdam merkezi haline geleceğini dile getiren Erdoğan "İnşaat aşamasının yüzde 45'lik bir aşaması bitti. Deniz dolgusu üzerine olan alan bir alanda yaptığımız bir proje. Yaklaşık 26-29 metre aralığında bir yüksekliğe sahip bir bardak sembolümüz olacak. İçerisinde 30 adet Rize'ye özel, özel üretim çayların satılabileceği alanlar, 6 adet farklı türde çayların demlendiği, tüketilebileceği kafe-kafeterya türü yerler olacak. İçerisinde 24 saat açık restorantımız olacak. Yöresel yemekler, kahvaltı ikramı olacak. Çok özel bir ortam olacak. Yine içerisinde çok uzağa gitmeden çay bahçesi olacak. Çay bahçesinde çay biçilecek. Çayın biçildikten sonraki aşamalarını gösterecek ortamlar olacak. Değirmenimiz olacak ve yine bardak içerisinde 2 kat 13D sistem bir sinema olacak. Topraktan bardağa kadar çayımızın oluşumunu anlatabilecek bir proje olacak. 2 veya 3 kat çayla ilgili müze statüsünde bir yerimiz olacak. Bardağın en üst katında tamamen 360 derece şehir ve deniz manzaralı bir seyir terasımız olacak. Yine projemiz içerisinde Rize'de yetişen bitkilerin peyzaj alanları olacak. Karayemişinden tutun kokulu üzümüne kadar, likapa, dağ komar ağaçları, çiçekli meyve ağaçları gibi bitkilerin olacağı güzel bir ortam olacak. 1 yıl sonra bölgemizin çok değerli bir ürünü olan çayımıza çok değer katacak özel bir proje olacak" şeklinde konuştu.