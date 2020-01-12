Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak - Son Dakika

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak

6 saat önce

Gaziantep-Osmaniye-Adana hızlı tren projesinin Toroslar'dan geçen 9 bin 800 metrelik tünel çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak, System.String[]

Gaziantep-Osmaniye- Adana hızlı tren projesinin Toroslar'dan geçen 9 bin 800 metrelik tünel çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Türkiye'nin en uzun çift yönlü demiryolu tüneli, 5 saat 20 dakikalık tren yolculuğunu 1,5 saate indirecek.


Gaziantep-Osmaniye-Adana hattında 236 kilometrelik hızlı tren projesinin gidiş istikametinde yaklaşık 9 bin 800 metrelik kısımdaki tünel çalışmalarında gidiş yönünde son 600 metre, geliş yönünde ise son bin 400 metrelik kısmı kaldı. 2023 yılında bitirilmesi planlanan projenin Toroslar Dağı'ndan geçen Nurdağ- Bahçe hattında süren çalışmalar kapsamında 9 bin 200 metrelik kısmı tamamlanırken, 7 bin 200 metresi açık alan olan projede kalan son 600 metre için 24 saat esaslı çalışma yürütülüyor. Yapımına 2014 yılında başlanan Nurdağ-Bahçe arasındaki 37 kilometrelik hattaki gidiş ve geliş tünellerinin 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanırken, 37 kilometrelik yolun 17 kilometreye düşürülmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında Gaziantep-Osmaniye-Adana arasında 5 saat 20 dakika süren tren yolculuğu toplamda 1 saat 30 dakika sürecek.


Projeyi yürüten firmanın şantiye şefi Kadir Sefa Turhan, "Bu proje ile Bahçe-Nurdağ arasındaki 37 kilometre olan demiryolu hattına 10 kilometre tünel inşa ederek, toplamda 17 kilometreye düşürmektir. Mevcut hatta yüksek eğimlerden dolayı aşırı efor sarf edilmektedir. Bahçe-Nurdağ arasına yapılan projenin ekonomik açıdan da hayli önemi bulunuyor. Adana ile Gaziantep arasında seyahat mesafeleri kısaltmaktadır. Toplam güzergah projemiz 17 kilometre olup, bunun 10 kilometresi tünel, 7 kilometresi dış saha işleri ile devam etmektedir. Projemizin çoğu tamamlanmış ve yapımına 2014 yılında başlanılmış, 2021 yılında inşallah projeyi tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Osmaniye, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır
Kuzenini bıçakladı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakalandı Eşine şiddet uygulayan kişiye takılan elektronik kelepçe süresinin dolacak olması TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika Haberleri
21:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti - Son Dakika
21:47 Salda Gölü manzaralı kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
21:46 Yeğeninin maganda kurşunuyla can verdi - Son Dakika
21:46 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
21:46 THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti - Son Dakika
19:58 Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 21:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tamamlandığında Türkiye'nin en uzun tüneli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]