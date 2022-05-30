Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı

30.05.2022 15:40
Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, ihtiyaç sahipleri için, talep odaklı hizmetten arz odaklı hizmete döndüklerini, böylece toplumun bütün kesimlerine ulaşma ve sosyal, ekonomik refahı bu kesimlerle paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, ihtiyaç sahipleri için, talep odaklı hizmetten arz odaklı hizmete döndüklerini, böylece toplumun bütün kesimlerine ulaşma ve sosyal, ekonomik refahı bu kesimlerle paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından yürütülen, AB tarafından finanse edilen Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Projesi kapsamında, "Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştay"ının kapanış toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, 2002'den itibaren, talep odaklı hizmet anlayışı yerine arz odaklı hizmet anlayışına geçildiğini belirtti.

Bakanlığın, sosyal yardımlaşma vakıfları ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla artık hane hane dolaştığını anlatan Ergüneş, "O hanelerde yetim, öksüz, şehit yakını, gazi, şiddete uğrayan kadın, engelli, yaşlı veya yoksulluk durumu var mı bunları tespit ediyor, daha sonra onların ihtiyaçlarına göre sosyal hizmet ve sosyal yardım götürüyoruz. Talep odaklı hizmetten arz odaklı hizmete dönülünce, bu kez toplumun bütün kesimlerine ulaşma ve sosyal, ekonomik refahı bu kesimlerle paylaşma imkanı bulduk." diye konuştu.

Ergüneş, "Bu dünyada son aç yatağına tok girinceye kadar son yetimin başını okşayıncaya kadar ve son mazlumun hakkını son zalimden alıncaya kadar bizim mücadelemiz bitmez." mottosuyla hareket ettiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü de çoğunluğunu sosyal yardımlaşma vakıfları ile Kızılay Hizmet Merkezi personelinin oluşturduğu katılımcılara, "Sizler Anadolu'nun şefkat elisiniz. Çok önemli misyonunuz var." dedi.

Ellerinden geldiğince mücadele vererek, ailelerinden fedakarlık yaparak bu çok hassas alanda hizmet verenlere teşekkür eden Öncü, personele destek vermeye gayret ettiklerini aktardı.

Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı
Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı
Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı
Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı
Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Türk Kızılaydan Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi Türk Kızılaydan Akçakoca'daki öğrencilere giysi hediyesi Türk Kızılay, ilk yardım ve afete hazırlığı metaverseye taşıyacak Türk Kızılay, ilk yardım ve afete hazırlığı metaverseye taşıyacak
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İsmail Ergüneş, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Rusya, ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeyen Hollanda'ya gaz akışını kesiyor!
19:51 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı ve üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davayla ilgili rapor hazırlattı: YSK'ya gönderme yoktur
19:46 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Müzakere kapısı açık şartlar belli
19:45 Premier Lig devi Chelsea resmen satıldı! Kulüp için 4 milyar sterlinden fazla para ödediler
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 21:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Tamamlayıcı Sosyal Uyum Çalıştayı kapanış toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement