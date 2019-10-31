Tamamlayıcı tıp uygulamaları

Rize Devlet Hastanesi bünyesinde açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Polikliniği açılarak hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Talip Başak, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın merdiven altına itildiğini ve şimdi Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu karar ile ehiller eller tarafından uygulanacağını söyledi.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıbın bilinen modern tıbbın yerine olan bir uygulama olmadığını kaydeden Başak, "Bu tamamlayıcı ve bütünleyici bir uygulama. Tarihi derinliği 5 bin yıla kadar giden uygulamalardır. Son yıllara kadar maalesef ülkemizde bu uygulamalara hoş bakılmamış, hep ötelenmiş, merdiven altlarına itilmiş uygulama olarak kalmış. Bakanlığımız son yıllarda bu işe el attı. Bütün sağlık kuruluşlarımız da bu uygulamalara alan açtı." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açtığı alan doğrultusunda bu polikliniği açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı yaklaşık 15 ayrı uygulamaya müsaade ediyor. Biz beş uygulamayla başladık. Şuan bu uygulamalardan sadece PRP/Proloterapi ve kupa tedavisini (Hacamat) yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda diğer uygulamaları da yapmak istiyoruz. Bu bizim hedefimiz. İnşallah hastalarımız bundan istifade edecektir."

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Aliekber Tayfun ise hastaların herhangi bir polikliniğe başvurarak, doktorlar eğer uygun görüyorlarsa öncelikli olarak fizik tedaviye yönlendirildiğini belirterek, "Bazı tetkikler yapıyoruz. Çünkü Sağlık Bakanlığımızın önermediği bazı hastalıklar var. Eğer ki hastalarımızda bunu uygun görüyorsak Perşembe günlerinde bu tedaviyi yapıyoruz. Hastadan hastaya değişse de seanslarımız genelde 20 dakika sürüyor." diye konuştu.