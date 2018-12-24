Son Dakika Haberleri: Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da Sahnelendi

Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da Sahnelendi

46 dakika önce

"Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da sahnelendiŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bu haftaki konuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Tamara'nın Çığlığı" oyununu sahneledi.

"Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da sahnelendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bu haftaki konuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Tamara'nın Çığlığı" oyununu sahneledi.
Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da '72 Koğuş' adlı oyun ile sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu hafta Diyarbakır Şehir Tiyatrosunu misafir etti. Mülteciler ve kadın sorununu dört farklı sanat dalında sahneleyen "Tamara'nın Çığlığı" adlı oyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gösterime sunuldu.
Pantomim ve dansı buluşturan, lirik şiirin bağlayıcı unsur olarak kullanıldığı disiplinler arası performans türü olan Tamara'nın Çığlığı, kadının tüm coğrafyalarda kendine, ülkesine ve başka ülkelerde mülteci olma durumunu anlatıyor.
Oyunun ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:35 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu

Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 17:21:47. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]