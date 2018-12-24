Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da Sahnelendi
46 dakika önce
"Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa'da sahnelendiŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun bu haftaki konuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu "Tamara'nın Çığlığı" oyununu sahneledi.
"Tamara'nın Çığlığı" Şanlıurfa
'da sahnelendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
'nun bu haftaki konuğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatrosu "Tamara'nın Çığlığı" oyununu sahneledi.
Geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da '72 Koğuş' adlı oyun ile sahne alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu hafta Diyarbakır Şehir Tiyatrosunu misafir etti. Mülteciler ve kadın sorununu dört farklı sanat dalında sahneleyen "Tamara'nın Çığlığı" adlı oyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan
Konferans Salonunda gösterime sunuldu.
Pantomim ve dansı buluşturan, lirik şiirin bağlayıcı unsur olarak kullanıldığı disiplinler arası performans türü olan Tamara'nın Çığlığı, kadının tüm coğrafyalarda kendine, ülkesine ve başka ülkelerde mülteci olma durumunu anlatıyor.
Oyunun ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyenlerden yoğun alkış aldı.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Nazım Tuncer'in Etkisiz Hale Getirdiği Teröristin Cesedini Jandarmamız Buldu
Bayanlar Maçında Kırmızı Kartlar Hava Uçuştu
Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi
Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu