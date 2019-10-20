Son Dakika Haberleri: Tamer Avcı: "Adanalılara futbol ziyafeti verdik"
Son Dakika Spor Tamer Avcı: 'Adanalılara futbol ziyafeti verdik'

Tamer Avcı: "Adanalılara futbol ziyafeti verdik"

14 dakika önce

- Tamer Avcı: "Adanalılara futbol ziyafeti verdik"ADANA - İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik" dedi.

- Tamer Avcı: "Adanalılara futbol ziyafeti verdik"

ADANA - İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, "Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik" dedi.

Avcı, ligin 8. haftasında deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün bütün Adanalılara futbol ziyafeti verdik. Gerçekten oyuncularımız çok iyi oynadılar. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Futbol adına çok iyi şeyler kazandık. 1 puan kazandık. Bizim takımımız daha iyi yerlere gelecek. Bugün kazanamadık ama önümüzdeki maçlardan itibaren kazanmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tamer Avcı: Adanalılara futbol ziyafeti verdik

İstanbulspor, Adanaspor, Futbol, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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