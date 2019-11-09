Son Dakika Haberleri: Tamer Avcı: "Bariz pozisyonları gole çeviremedik"
Son Dakika Spor Tamer Avcı: 'Bariz pozisyonları gole çeviremedik'

Tamer Avcı: "Bariz pozisyonları gole çeviremedik"

6 saat önce

- Tamer Avcı: "Bariz pozisyonları gole çeviremedik"İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Menemenspor karşısında bariz gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

- Tamer Avcı: "Bariz pozisyonları gole çeviremedik"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Menemenspor karşısında bariz gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği EG Menemenspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, müsabakada çok pozisyonu gole çeviremediklerinin altını çizerek, "Maça 2-0, 3-0 önce başlayabilirdik. Bir türlü değerlendiremedik. Duran toptan gol yedik. Böyle de bitti. İkinci yarı çok pozisyon bulduk. Bariz pozisyonları kaçırdık. Rakip bir iki kere geldi ve golü buldu. Çok üzgünüz. Oyuncularım özverili oynadılar. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

Tamer Avcı: Bariz pozisyonları gole çeviremedik

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:45 Kaynak: İHA
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