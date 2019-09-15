Son Dakika Haberleri: Tamer Avcı: "Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi"
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Tamer Avcı: "Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi"

1 saat önce

- Tamer Avcı: "Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi"İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Giresunspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi" dedi.

- Tamer Avcı: "Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Giresunspor galibiyeti ile ilgili olarak, "Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi" dedi.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Giresunspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, kaçırdıkları pozisyonları gole çevirmeleri gerektiğini ifade ederek, "Dirençli bir maç bekliyordum ama rakipten bunu göremedim. Yüzde 70'e 30 topla oynama oranı vardı. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar 2-3'ü geçmez. Kaçırdığımız pozisyonları gole çevirmemiz gerekirdi. Berabere de bitebilirdi. Becerili olsaydık 4-5 farklı bitebilirdi. Oyuncularım sistem değişikliğinde de başarılı oldu, kazandığımız için çok mutluyuz" değerlendirmesini yaptı.

Tamer Avcı: Becerikli olsaydık 4-5 farkla bitebilirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:50 Kaynak: İHA
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