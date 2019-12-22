Tamer Avcı: "Biraz becerikli olabilseydik buradan afaki bir farkla ayrılabilirdik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tamer Avcı: 'Biraz becerikli olabilseydik buradan afaki bir farkla ayrılabilirdik' - Son Dakika Spor

Tamer Avcı: "Biraz becerikli olabilseydik buradan afaki bir farkla ayrılabilirdik"

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Biraz becerikli olabilseydik buradan afaki bir farkla ayrılabilirdik" dedi.

Tamer Avcı:

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor FK ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Biraz becerikli olabilseydik buradan afaki bir farkla ayrılabilirdik" dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Bugün müthiş bir oyun oldu. Maçı izlemeye gelenler ve ekran başındakiler eminim futbola doymuşlardır. Maça gelince çok pozisyon bulduk. Biraz becerikli olabilseydik buradan afaki bir farkla ayrılabilirdik. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum. Son maçımızı kazanıp ikinci yarıya daha iyi bir konumda başlamak istiyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:51 Kaynak: İHA
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