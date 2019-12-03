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Tamer Avcı: "Fenerbahçe bizi iyi analiz etmiş"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendilerini iyi analiz ettiğini söyledi.

Tamer Avcı:

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin kendilerini iyi analiz ettiğini söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-0 mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini söyleyen Avcı, "Fenerbahçe bizi 4-0 yendi ve hak etti. Çok erken gol yememiz ve 2. Golü kendi hatamızdan yememiz oyun planımızı bozdu. Takımı oyuna çekmeye çalıştık ama toparlayamadık. Fenerbahçe'ye karşı dönüş yapmak kolay olmuyor. Devre arasında sistem değiştirdik ama rakip skor aldığı için topla daha çok oynadı. Rakibimiz bizi iyi analiz etmiş, bizi oynatmadılar. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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