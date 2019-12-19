Tamer Avcı: "Gençlerimize önem verdik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tamer Avcı: 'Gençlerimize önem verdik' - Son Dakika

Tamer Avcı: "Gençlerimize önem verdik"

6 saat önce

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 4-0'lık yenilgiden sonra bu maçta altyapıdan genç oyunculara forma şansı verdiklerini ifade etti.

Tamer Avcı:

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçta Fenerbahçe'ye karşı alınan 4-0'lık yenilgiden sonra bu maçta altyapıdan genç oyunculara forma şansı verdiklerini ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor evinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz ilk maçta 4-0'dan dolayı Fenerbahçe'nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort/İHA)

Türkiye Kupası, İstanbulspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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