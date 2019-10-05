Son Dakika Haberleri: Tamer Avcı: "İki takım için de 1 puan iyidir diye düşünüyorum"
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Tamer Avcı: "İki takım için de 1 puan iyidir diye düşünüyorum"

16 dakika önce

- Tamer Avcı: "İki takım için de 1 puan iyidir diye düşünüyorum"İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, iki takım için de 1 puanın iyi olabileceğini söyledi.

- Tamer Avcı: "İki takım için de 1 puan iyidir diye düşünüyorum"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Keçiörengücü ile berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, iki takım için de 1 puanın iyi olabileceğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında İstanbulspor, evinde karşılaştığı Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Bugün taktiksel yönden çok yüksek bir maç oldu. Rakibimizin direncine karşılık verdik. İlk yarıda direkten dönen topumuz var gol yapamadık. İkinci yarıda duran toptan gol yedik. Maçta gol pozisyonu yoktu. Hamlemizi yaptık, sistem değiştirdik. Oyuncu değişikliklerinden sonra son saniyelerde beraberlik golünü bulduk. İki takım için de 1 puan iyidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Tamer Avcı: İki takım için de 1 puan iyidir diye düşünüyorum

İstanbulspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 08:09 Kaynak: İHA
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