Son Dakika Haberleri: Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik ediyorum"
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Tamer Avcı: "İki takımı da tebrik ediyorum"

1 saat önce

Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından konuştu.

Tamer Avcı:

Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından konuştu. Avcı, oynanan futboldan dolayı iki takımı da tebrik ettiğini söyledi.


TFF 1. Lig'in 2. hafta kapanış maçında Altay'ı konuk eden ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Altay'ın geçen hafta mağlup olduğunu söyleyen Avcı, "Bizi iyi analiz etmişler. İlk yarıda oyuna oyuna girmemize engel oldular. 1-0 öne geçmemize rağmen çok çabuk gol yedik ve ardından ikinci golü yedik. İkinci yarıda gerekli önlemlerimizi aldık ve gerçek İstanbulspor'u ikinci yarıda gördük. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. İki takımı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
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