Tamer Avcı: "Kazandığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tamer Avcı: 'Kazandığımız için çok mutluyuz' - Son Dakika Spor

Tamer Avcı: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

7 saat önce

Boluspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.

Tamer Avcı:

Boluspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, Keçiörengücü galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için çok mutluyuz" dedi.


TFF 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Tamer Avcı, "Bugün buraya puantaj itibariyle zor bir bölümde geldik. Ateş hattının içindeyiz. Kesinlikle puan ve puanlar almak için geldik buraya. Fakat bugün bunları alabilmeniz için oyundan ziyade gerçek mücadeleyi ortaya koymak gerekiyordu. Bugün takımımız gerekli mücadeleyi ortaya koydu. Pozisyonu bulup golümüzü attık ve 1-0 kazandık. Artık önümüzde 8 maç kaldı. Boluspor bu durumdan çıkaracağız inşallah. Kazandığımız için çok mutluyuz. Rakibimize bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi
Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" diye bağırdı Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlandı

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tamer Avcı: "Kazandığımız için çok mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]