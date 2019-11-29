Son Dakika Haberleri: Tamer Avcı: Oyuna biz hakim olduk
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Tamer Avcı: Oyuna biz hakim olduk

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti.

Tamer Avcı: Oyuna biz hakim olduk, System.String[]

TFF 1. Lig'in 13. hafta maçında İstanbulspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "Golü erken bulduk. Bundan sonra çok pozisyon bulmaya başladık.


Oyuna biz hakim olduk ve topu rakibe vermemeye çalıştık. Birinci golden sonra rakip topa 10 dakika sahip oldu. Maçın genelinde hakim taraf bizdik. Golleri peşi sıra bulduk. Bugün galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize sabreden güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:22 
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