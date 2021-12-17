Tamer'in ölümüne neden olan sürücünün cezasında 'bilinçli taksir' artışı - Son Dakika

BURDUR'da emniyet şeridinde elektrikli bisikletiyle giden üniversite öğrencisi Tamer Yaşar'a (22) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan Muhammed A.'ya (27) 'taksirle ölüme neden olma' suçundan verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası, istinafta bozuldu. Aşırı hızı nedeniyle bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan sürücüye, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Abla Rabia Yaşar, infaz yasasındaki değişiklikle sanığın 1 gün cezaevinde yatacağını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Uşak Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Tamer Yaşar, 26 Temmuz 2018 tarihinde babasının tamirhanesine yedek parça almaya elektrikli bisikletiyle emniyet şeridinden giderken, Muhammed A.'nın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Muhammed A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Burdur Bucak Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda, sürücünün yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi.

İSTİNAFTAN 'BİLİNÇLİ TAKSİR' ARTIŞI

Bucak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık Muhammed A.'ya, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iyi hal indirimi yapılarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tamer Yaşar'ın ailesinin avukatı, karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Dairesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda ise yerel mahkemenin kararı bozuldu. Kararda, sanığın aşırı hız yaparak bilinçli taksirle üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirilerek 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına hükmedildi.

'CEZAEVİNDE 1 GÜN YATACAK'

Ailenin avukatı Safa Sönmez, sanığın 4,5 yıl ceza almasına rağmen infaz yasasındaki değişiklik nedeniyle 1 gün cezaevinde yatacağını belirterek, "2020 yılının Mart ayında infaz kanununda değişiklik yapıldı. Bir ailenin 22 yaşında ölen oğlu için vermiş olduğu hukuk mücadelesi her ne kadar 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla sonuçlanmışsa da sanık bu cezasını sadece cezaevinde 1 gün geçirmek suretiyle infaz edecektir. 22 yaşındaki genç bir insanın bilinçli taksir hükümleriyle ölümüne sebebiyet veren bir şahsın 4,5 yıl ceza almasına rağmen 1 günü cezaevinde geçirerek söz konusu cezayı infaz edecek olması kamuoyunu, aileyi bir hukukçu olarak şahsımı da kesinlikle rahatsız etmektedir. Dosyamız şu an Yargıtay aşamasında" dedi.

'ALDIĞI CAN KARŞISINDA HESABI OLMASI GEREKİYORDU'

Tamer Yaşar'ın ablası Rabia Yaşar, kardeşinin yedek parça almak için markete giderken aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, sürücünün aşırı hızlı olmasına rağmen 1 gün bile tutuklu kalmadığını söyledi. Pandemi döneminde çıkan infaz yasası nedeniyle sanığın cezası artırılmasına rağmen yine cezaevine girmeyeceğini kaydeden Yaşar, "İnfaz yasası 2018 yılını da kapsadı. Benim daha davam sonuçlanmadan infazının ne olacağını bilmeden bu çıktı. Devam eden bir dava sürecimiz vardı. Kesinleşmiş bir kararımız yoktu. Kesinleşmiş karar elimize verilmeden infazına dair uygulama gerçekleşti. Karar gelmeden af gibi oldu. O kişinin aldığı can karşısında bir hesabının olması gerekiyordu. Hiçbir yaptırımı olmadan, ceza almadan hayatına devam ediyor. Bir insanı hayattan koparmanın karşılığı olması gerekiyor. Kardeşim üniversite okuyan bir gençti. Bu ülkeye faydalı olacak bir insandı. Bankacı olmayı istiyordu, hayalleri vardı. Bunun karşılığını 1 günle açıklayamazsınız" diye konuştu.