Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu - Son Dakika Magazin

Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu

6 saat önce

Hakkı, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, 20 yıl önce yayınlanan "Zehirli Çiçek" adlı dizide kendisini Tamer Karadağlı'nın seslendirdiğini söyledi: "Dizi çok sevilmişti.

Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu, System.String[]

Hakkı, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, 20 yıl önce yayınlanan "Zehirli Çiçek" adlı dizide kendisini Tamer Karadağlı'nın seslendirdiğini söyledi: "Dizi çok sevilmişti. O günlerde Tamer Karadağlı'nın bana büyük katkısı olmuştu."

Tamer Karadağlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:33 
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