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Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu
6 saat önce
Hakkı, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, 20 yıl önce yayınlanan "Zehirli Çiçek" adlı dizide kendisini Tamer Karadağlı'nın seslendirdiğini söyledi: "Dizi çok sevilmişti.
Hakkı, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, 20 yıl önce yayınlanan "Zehirli Çiçek" adlı dizide kendisini Tamer Karadağlı'nın seslendirdiğini söyledi: "Dizi çok sevilmişti. O günlerde Tamer Karadağlı'nın bana büyük katkısı olmuştu."
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:33
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