Tamer Karadağlı ile Burak Hakkı 20 yıl sonra buluştu

Hakkı, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı, 20 yıl önce yayınlanan "Zehirli Çiçek" adlı dizide kendisini Tamer Karadağlı'nın seslendirdiğini söyledi: "Dizi çok sevilmişti. O günlerde Tamer Karadağlı'nın bana büyük katkısı olmuştu."