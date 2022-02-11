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Tamer Tuna: "1 puan moral açısından önemli" - Son Dakika

Tamer Tuna: "1 puan moral açısından önemli"

11.02.2022 22:00

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Samsunspor maçından aldıkları 1 puanın moral açısından önemli olduğunu söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Samsunspor maçından aldıkları 1 puanın moral açısından önemli olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci yarının başında gol bulduklarını ifade eden Tamer Tuna, "2 tane Süper Lig'de olması gereken şehrin takımının 1. Lig'de karşılaşmasının heyecanını gördük. 2 takım da inşallah tekrar Süper Lig'de karşılaşır. 2 kulüp de çok önemli. Devre arasını sezon başı gibi yaşayan bir Bursaspor'uz. Kadro yapılanması yaşadık. Birçok oyuncu gitti, birçok oyuncu geldi. Şehrimizden çok büyük destekler gördük. Geçmiş yönetimle göreve başladık. Birçok kriz dönemini de yaşadık. Bu süreci sağlıklı geçirdik. 2 maçta 4 puan kazandık. Maçta ise ilk yarı dengeleyemediğimiz bir oyunda 2. yarında oyunu dengeledik. 1 puanla buradan ayrılmak moral açısından önemli. Samsunspor Süper lig oyuncularına sahip ve şampiyonluğa oynuyorlar. Çok güzel bir maç oldu. Bu 2 takımın da Süper Lig'de olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(Erdi Demür/ İHA)

Tamer Tuna: 1 puan moral açısından önemli
Tamer Tuna: 1 puan moral açısından önemli
Tamer Tuna: 1 puan moral açısından önemli

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Spor Toto Süper Lig, Tamer Tuna, Samsunspor, Bursaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tamer Tuna: '1 puan moral açısından önemli' - Son Dakika


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