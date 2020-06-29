Tamer Tuna: "11 maçlık seri yakaladık" - Son Dakika

Tamer Tuna: "11 maçlık seri yakaladık"

-Tamer Tuna: "11 maçlık seri yakaladık" Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, yenilmezlik serilerini 11 maça çıkardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

- Tamer Tuna: "11 maçlık seri yakaladık"

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GAZİANTEP - Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda oynadıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, yenilmezlik serilerini 11 maça çıkardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı değerlendirmede 10 kişi olmalarına rağmen yenilmediklerini belirterek, "Her iki takım içinde maçta üretkenlik azdı. Önceki haftalara göre üretkenliğimiz az oldu. Kanatları iyi kullanamadık. Gaziantep FK'nin hızlı ataklarına izin vermedik. Gaziantep FK ve biz iyi kadroya sahibiz. Yakaladığımız 11 maçlık seri bizi sevindirdi. Bütün oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

Antalyaspor, Tamer Tuna, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 00:56 Kaynak: İHA

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