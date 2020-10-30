Tamer Tuna, Antalyaspor'da en parlak dönemini geçirdi - Son Dakika

Tamer Tuna, Antalyaspor'da en parlak dönemini geçirdi

30.10.2020 10:39
Tamer Tuna, Antalyaspor'da en parlak dönemini geçirdi, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor'da karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna, Süper Lig'deki en iyi dönemini kırmızı-beyazlı takımın başında yaşadı.

Fraport TAV Antalyaspor'da karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna, Süper Lig'deki en iyi dönemini kırmızı-beyazlı takımın başında yaşadı.

Ligde 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona erdikten sonra takımın başına geçen Tuna göreve geldiğinde 14 puanla 16. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, sezonu 45 puanla 9. sırada tamamladı.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında sadece Medipol Başakşehir ile Göztepe'den puan alamayan Fraport TAV Antalyaspor, ligde hem 11 maç yenilmezlik hem de deplasmanda üst üste 8 karşılaşma kaybetmeme serilerini Tuna yönetiminde elde ederek, kulüp tarihine yeni rekorlar ekledi.

Ayrıca Antalyaspor, Tuna döneminde Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Tuna, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez kupada yarı final heyecanını geride kalan sezon Akdeniz ekibiyle yaşadı. Kırmızı-beyazlılar kupaya, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'a elenerek veda etti.

Bu sezon ligde ilk 6 haftalık periyotta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 8 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, Tuna yönetiminde bugüne kadar 23 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet görmüş oldu.

Fraport TAV Antalyaspor, Tuna'nın teknik direktörlüğünde çıktığı karşılaşmalarda 39 puan topladı.

Göztepe ve Sivasspor'daki puan ortalamasını geçti

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'da 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı 8 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle maç başına 1,82, 2020-2021 sezonunun ilk 6 haftalık periyotunda ise 1,33 puan ortalamasına ulaştı.

Tuna, daha önce Süper Lig'de Göztepe'nin başında olduğu 2017-2018 sezonunda 34 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet, 2018-2019 sezonunda 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet, 2019-2020 sezonunda 9 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet gördü.

Genç teknik adam, Demir Grup Sivasspor'u çalıştırdığı 2018-2019 sezonunda da 12 lig mücadelesinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Tuna'nın Antalyaspor dışında Süper Lig'de çalıştırdığı diğer takımlardaki maç başına puan ortalaması, Göztepe'de 2017-2018 sezonunda 1,44, 2018-2019 sezonunda 1,18, 2019-2020 sezonunda 1, Demir Grup Sivasspor'da ise 2018-2019 sezonunda 0,92 olarak gerçekleşti.

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Tamer Tuna, Göztepe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tamer Tuna, Antalyaspor'da en parlak dönemini geçirdi - Son Dakika Spor

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