Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

7 saat önce

Antalyaspor'la anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Antalyaspor'la anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren Antalyaspor, ilk çalışmayı yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi.


Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Antalyaspor, Tamer Tuna, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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