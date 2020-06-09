Tamer Tuna, Antalyaspor ile Beşiktaş'a karşı "ilk" peşinde! - Son Dakika

Tamer Tuna, Antalyaspor ile Beşiktaş'a karşı "ilk" peşinde!

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti.

Tamer Tuna, Antalyaspor ile Beşiktaş'a karşı

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçına teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti.


Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 47 lig karşılaşmasının 33'sini Beşiktaş, 5'ini Fraport TAV Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Siyah beyazlıların attığı 104 gole karşılık, kırmızı beyazlılar 41 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor ise ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu. Geçen sezonun ikinci devresinde Antalya'da oynanan maçı da Beşiktaş 6-2 kazandı.


Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kaybetti. Beşiktaş, rakibi karşısında 7 galibiyet 2 beraberlikle üstünlük kurdu. Siyah beyazlılar, rakibi karşısındaki son 10 maçta tek yenilgisini Ağustos 2018'de evinde aldı. Fraport TAV Antalyaspor, deplasmanda çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece 1'ini kazandı. Kırmızı beyazlı ekip, Süper Lig tarihinde Beşiktaş'ı ilk kez dış sahada üst üste iki kere mağlup etmek için sahaya çıkacak. Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig'de 4 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece bir yenilgi alan Beşiktaş, daha önce oynadığı beş karşılaşmanın dördünü kaybedip, birini kazanmıştı. Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçının dokuzunda gol atamadı ve sadece bir karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Bu karşılaşmalarda Fraport TAV Antalyaspor, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.


Bu sezon Süper Lig'de iki iç saha yenilgisi alan Beşiktaş, evinde 3 karşılaşma ile daha fazla mağlubiyeti en son 2014-15 sezonunda almıştı. Tamer Tuna yönetiminde çıktığı dokuz Süper Lig maçında 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle, 16 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk 17 karşılaşmasında elde ettiği toplam puanı geride bıraktı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de attığı son 10 golün dokuzu, maçların ikinci yarılarında geldi. Fraport TAV Antalyaspor da rakip filelere gönderdiği son 10 golün dokuzunu karşılaşmaların ikinci devrelerinde kaydetti.


Antalyaspor'un deplasmanda attığı son iki golü kaydeden Lukas Podolski, Süper Lig kariyerinde henüz üst üste üç dış saha maçında rakip fileleri havalandıramadı.


Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna da Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı dört maçtan puan çıkaramadı ve bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol gördü.


Antalyaspor, Tamer Tuna, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:32 

Son Dakika Spor Tamer Tuna, Antalyaspor ile Beşiktaş'a karşı 'ilk' peşinde! - Son Dakika Spor
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