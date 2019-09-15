Tamer Tuna: Basit kartlar oldu

Rize'ye kazanmak için geldiklerini rakibe hissettirmek istediklerini belirten Tuna, "İleride baskı yaptık. Ön bölgede topa sahip olduğumuzda kullanabileceğimiz pasör ve dikine oynayabilecek oyuncularımızla geçişleri tam gerçekleştiremedik ama iyi bir takım oyunu oynadık. Üç haftadır gol atamıyoruz, penaltıda kaçırmıştık. Bunu bu hafta da gerçekleştiremedik ama neler yapabileceğimizi ben biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Oyuncu dizilişi ile bazı değişiklikler yaptıklarına dikkati çeken Tuna, "Rize bizi iyi analiz etmiş. Hep bekleyerek oynadı. Sahayı takım halinde kullanırken bekleri ile iyi çıkan ve sonuçladıran bir ekibe karşı oynadık. Biz de iyi analiz ettiğimiz için topa sahipken pozisyonları çok doğru aldık. Çok pozisyon zenginliği olmayan mücadelesi ve oyun disiplini iki takım adına da üst düzey bir maç oldu. Oyuncu bireyselliği yaratıcı anlamında ortaya çıkmayınca maç 0-0 bitti." ifadelerini kullandı.



Hakemleri eleştirmekten yana olmadığına değinen Tuna, "Penaltının iptali pozisyonunda kameralar çok farklı açılardan değerlendiriyor ve VAR var. Sahadaki sarı kartlar dikkat çekici. Rakibe de bize de basit kartlar oldu. Bunlar eleştirilebilir." yorumunu yaptı.