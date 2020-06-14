Tamer Tuna: Beşiktaş'a 35. dakikaya kadar pozisyon vermedik

Antalyaspor'un Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçın ardından kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş karşısında teknik direktör olarak ilk kez kazanan Tamer Tuna, "Beşiktaş'ı yenerek bir anlamda tehlikeli bölgeden de uzaklaştık. Bugün istatistikler bizim açımızdan biraz ters ancak maçın 35. dakikasına kadar Beşiktaş'a pozisyon vermedik ama ikinci yarı biraz daha farklı oldu. Takım savunmasında çok iyiyiz. Beşiktaş'ın pas yapmasına izin verdik, biraz da takım savunmamıza güvendik, iyiydik. Üç aya yakın süren ayrılıktan sonra Beşiktaş karşısında kazanmak bizi çok mutlu etti ve biraz da olsa nefes aldırdı" dedi.



"BEŞİKTAŞ'A KARŞI HIRSIM YOK, NORMAL BİR GALİBİYET"



Birçok fedakarlık yaptıklarını dile getiren Tuna, "Bugüne gelen kadar çok fazla fedakarlıklar gösterdik ve Beşiktaş karşısında aldığımız galibiyet bir anlamda bu fedakarlıkların da ödülü oldu. Sergen hocayla iki sezon birlikte çalıştık, Şenol hocayla çalıştık, çok büyük tecrübeler elde ettik. Şenol hocayla daha üç gün önce beraberdik. Sergen Yalçın'a ya da Beşiktaş'a karşı özel bir motivasyon, bir hırsı yok. Daha önce bunu Şenol Güneş'e karşı da söylediler. Benim öyle düşüncelerim yok. Sergen Yalçın'a da başarılar dilerim" şeklinde konuştu.



