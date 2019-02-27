Tamer Tuna: "Bugün Sahadan Kazanarak Ayrıldık"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında seri penaltı atışları sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybederek turnuvaya veda eden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, "Bugün sahadan birçok şey kazanan bir takım olarak ayrıldık" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında seri penaltı atışları sonucunda Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybederek turnuvaya veda eden Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, "Bugün sahadan birçok şey kazanan bir takım olarak ayrıldık" dedi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuna, "Bazı geri dönüşler hem güven verir hem de ilerisi için neler yapılabileceğini gösterir. Bugün de öyle bir maç izledik. Bu heyecanı tekrar yaşadığım için çok mutluyum. Takımıma karşı güvenimi hissettim. Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik ediyorum. Bugün için önemli olan hem bu geri dönüşü sağlamak hem de taraftarın coşkusuna uygun bir takım olabilmekti. Daha iyi olacağımıza dair bu maçta iyi sinyaller verdi. İlk yarıda çok aradık ve istedik ancak pozisyon üretemedik. Sonrasında turu getirecek pozisyonlar da ürettik ancak olmadı. Bugün buradan kaybeden değil, birçok şey kazanmış bir takım olarak ayrıldık" diye konuştu.



Evkur Yeni Malatyaspor cephesi



Deplasmanda Göztepe'yi penaltı atışlarıyla devirerek adını yarı finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut ise, "VAR sisteminin nasıl işlediğini merak ediyorum" dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, "Bugün 1-0'lık avantajımızı korumaya çalıştık. Göztepe, taraftarının önünde baskılı oynadı. Maçı da uzatmaya götürdüler ama istediğimiz sonucu penaltılarda da olsa alarak yarı finale yükseldik. Hedefimize ulaştığımız için futbolcularımı tebrik ediyorum. Zor bir maç oldu. VAR sistemin başındaki hakemler pozisyonları izlediklerinde neler görüyorlar çok merak ediyorum. Bugün Titi, Barış'ın ayağına bastı ve kırmızı kart görmedi. Guilherme, rakibin futbolcusuna dokunmadı ama hakem faul verdi ve golü yedik. Sadece bizim için değil tüm takımlar için bunu soruyorum. Bu sistem nasıl işliyor? Türk futbolunu bir yere getirmeye çalışıyoruz ama bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Göztepe, Taraftarları Trabzonsporlu Futbolcuları Alkışladığı İçin PFDK'ya Sevk Edildi

Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu

Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı

Maurizio Sarri, Tottenham Maçında Kepa'yı Yedek Bıraktı